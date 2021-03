Diss-Connect – Bei diesem Rap-Contest wird die Gesellschaft gedisst

Die Bildungsstätte Anne Frank hat einen Rap-Contest gestartet, der sich inhaltlich stark von anderen Rap-Wettbewerben unterscheidet. Bei „Diss-Connect“ geht es um das Anprangern gesellschaftlicher Missstände und politische Statements.

Back to the roots of HipHop

Bei „Diss-Connect“ handelt es sich um einen Kunstwettbewerb, bei dem Rapper*innen nicht nur durch ihre Rap-Skills, sondern vor allem durch politischen Weitblick glänzen können. Mit Bezug auf die Ursprünge der HipHop-Kultur im New York der 1970er-Jahre, soll es in dem Contest darum gehen, ungehörte Stimmen hörbar und unsichtbare Lebensrealitäten sichtbar zu machen. In diesem Rahmen sind die Themen, die die Teilnehmenden behandeln, frei wählbar. Offenbar geht es auch darum, durch die eingesendeten Beiträge in einen Dialog über eine bessere Zukunft zu treten.

Auf der offiziellen Website der Bildungsstätte heißt es zur Idee hinter dem Wettbewerb:

„Wir wollen Rap nicht reduzieren auf prollige und sexistische Texte, sondern zurück zu den Ursprüngen. Zurück zu den unbeschönigten Statements, die die Frustration, aber auch Träume und politische Forderungen transportieren. Zurück zum Empowerment von Künstler*innen in einer Welt, die sonst nicht zuhören würde. Die Musik richtet mit unverblümter Sprachgewalt gegen die Missstände, aus denen sie hervorgeht.“

Wie kann man mitmachen?

An dem Contest können sowohl Einzelpersonen, als auch Gruppen teilnehmen. Die erwünschte Songlänge variiert hierbei zwischen 1:30 und 5 Minuten. Als Grundlage für den Song wurden drei unterschiedliche HipHop-Beats bereit gestellt, sodass Teilnehmer*innen die Wahl haben zwischen „Oldschool“, „Trap“ und einem „Samra Tybe“-Beat. Um die Jury zu überzeugen, müssen die Rapper*innen sowohl durch ihre Message, als auch durch Flow-Technik bestechen. Eine Hook wird zwar nicht verlangt, kann aber durchaus von Vorteil sein. Die Tracks samt einer kurzen Inhaltsbeschreibung können via Instagram, Twitter, Facebook, Mail oder per Post eingereicht werden. Mehr Informationen könnt ihr dem Flyer entnehmen.

Einsendeschluss ist der 18. April 2021. Die Preisverleihung soll am 28. Mai 2021 – je nach aktueller Lage der Corona-Pandemie – online oder als Präsenz-Veranstaltung stattfinden. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein MacBook.