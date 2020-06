Dives teilen ihr neues Video zu „100 Times“

Das wird Dich auch interessieren





Dives haben ihre neue Single „100 Times“ veröffentlicht. Begleitet wird der Song von einem dazugehörigen Video, das von Kevin Pham produziert wurde und die drei Wienerinnen beim Abtanzen zu ihrer neuen Surf-Rock-Nummer zeigt.

Ursprünglich hatte man geplant, sich im März 2020 auf große Europatournee zu begeben. Wie viele andere Musiker*innen auch mussten Dives ihre geplanten Konzerte wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie jedoch fürs Erste streichen. „100 Times“ entstand in ebendieser unerwarteten Auszeit, diesmal jedoch „nicht beim gemeinsamen Jammen im Proberaum, sondern via Whatsapp-Calls und Homerecording“ wie es in einer offiziellen Pressemitteilung heißt.

Eine Single-Release-Show soll der Song dennoch erhalten. Am 19. Juni werden Dives in der Wiener Fluc Wanne ein kleines Sitzkonzert geben. Bei ihrem Gig am 27. Februar 2021 mit Jolly Goods und Half Girl im Linzer Posthof kann dann hoffentlich wieder wie gewohnt das Tanzbein geschwungen werden. Tickets gibt es online bei Eventim, beim Label selbst sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Im November 2019 erschien das Debütalbum des Trios. „TEENAGE YEARS ARE OVER trumpft mit großartigen Rhythmen und tollen Gitarrenriffs auf, aber vor allem mit einigen Standout-Songs“, lobte ME-Autor Florian Kölsch in seiner Rezension und belohnte Dives mit fünf von sechs möglichen Sternen.