Neue Alben, die im Juni 2026 erscheinen

Damit niemand den Überblick verliert: Hier findet Ihr eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Liste der im Juni 2026 veröffentlichten Musikalben.

Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil jeden Monat aufs Neue gute, schlechte oder egale Alben erscheinen, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten. Und damit Vorhang auf für die neuen Alben im Juni 2026 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.

Neue Alben im Juni 2026:

Brockhoff – EASY PEELER (5. Juni 2026)

Agassi – ARCADE MELODIES (5. Juni 2026)

DJ Seinfeld – IF THIS IS IT (5. Juni 2026)

Fatoumata Diawara – MASSA (5. Juni 2026)

Laura Misch – LITHIC (5. Juni 2026)

Who Shot Scott – HAIRY (5. Juni 2026)

Death Cab For Cutie – I BUILT YOU A TOWER (5. Juni 2026)

Klez.e – EINMAL MEHR MIT DIR GEGEN DIE FURCHT (5. Juni 2026)

Big | Brave – IN GRIEF OR IN HOPE (12. Juni 2026)

La Sécurité – BINGO! (12. Juni 2026)

Hard-Fi – SWEATING SOMEONE ELSE’S FEVER (19. Juni 2026)

Ein kleiner Blick in die Vergangenheit:

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