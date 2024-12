DJ Fat Tony nach homophober Attacke: „Ich verbrachte die Nacht im Krankenhaus“

Angriff durch einen anderen DJ auf Fat Tony: „Mir wurde gesagt, dass der DJ versuchte, auf meinen Kopf zu treten, während ich bewusstlos am Boden lag.“

Tony Marnach, auch bekannt als Fat Tony, wurde bei einem Auftritt im englischen Lido Margate in Kent attackiert und verletzt. Wie der DJ nun in einem Instagram-Clip bekannt gab, musste er daraufhin in die Notaufnahme.

„Ich bin am Boden zerstört“

Am 14. Dezember verkündete Fat Tony auf seinem Instagram-Kanal: „Ich bin am Boden zerstört zu verkünden, dass aufgrund unvorhergesehener Umstände ich keine andere Wahl habe, als die Veranstaltung heute Abend in @number90bar @no90_events abzusagen. Ich habe ärztliche Anweisung, dass ich mich ausruhen und erholen muss. Es wird mir gut gehen und ich bin auf dem Weg der Besserung – aber im Moment muss ich den Rat der Ärzte befolgen.“

In dem Video zeigt sich der Brite mit einem geschwollenen Auge. Hier erzählt er auch, dass ein anderer DJ ihn während seines Gigs „angegriffen und bewusstlos geschlagen“ habe. „Ich verbrachte die Nacht im Krankenhaus und musste meinen geplanten Auftritt in London absagen.”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

So kam es zum gewalttätigen Vorfall

Dem „Resident Advisor“ teilte Fat Tony weitere Details des Vorfalls mit. So habe er sich mit einem anderen DJ gestritten, als dieser mit seiner Gefolgschaft in die DJ-Kabine stürmte, obwohl er noch am Auflegen war. Daraufhin habe der andere Künstler ihn dreimal geschubst – jedoch gab es wohl kurz danach eine Versöhnung. Diese hielt jedoch nicht lange an. „Dann kam sein Kumpel und sagte: ‚Was ist dein Problem, du verdammte Schwuchtel?’“, so Fat Tony weiter gegenüber „Resident Advisor“. „Ich bin dann zurück in die Kabine gegangen, um meinen USB-Stick zu holen, und das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Ich war völlig k.o. und mir wurde gesagt, dass der DJ versuchte, auf meinen Kopf zu treten, während ich bewusstlos auf dem Boden lag.“

Polizeiliche Untersuchungen laufen

Die Identität des Angreifers möchte der DJ demnach nicht bekannt geben. Jedoch habe er die Attacke als homophobe Straftat gemeldet. Eine Stellungnahme vom Lido Margate bleibt bisher wohl noch aus. Doch laut „BBC“ sei die Polizei aus Kent nun dabei, den Vorfall zu untersuchen.