Mark Ronson landete nach DJ-Auftritt im Krankenhaus

Was für Mark Ronson wahrscheinlich nur einer von vielen Gigs als DJ sein sollte, endete für den 49-Jährigen mit einem Krankenhausaufenthalt. In einem Post auf seinem Instagram-Account teilte er mit seinen Follower:innen, was genau geschah.

Mit Daumen hoch im Krankenbett

„Dieses Mal war die Soundanlage so schlecht, dass ich versuchte, den Bühnenmonitor mitten im Mix mit einer Hand in Richtung Publikum zu drehen, um ihnen etwas mehr Saft zu geben. Es stellte sich heraus, dass sie mehr wiegen, als ich dachte … Zwei gerissene Bizepssehnen und einen beendeten Gig später, sind wir hier, Baby!“, schrieb er. Auf dem Bild sieht man, wie Ronson in einem Krankenhausbett liegt. Es scheint ihm aber den Umständen entsprechend gut zu gehen, denn er posiert mit Daumen hoch.

Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Genesungswünsche von seinen Follower:innen, so textete einer: „Gute Besserung, Mark! Wir wünschen dir eine schnelle Genesung und senden dir positive Vibes.“ Der DJ-Kollege Jesse Marco scheint besonderes Mitgefühl mit ihm zu haben, denn er erklärte: „Das ist mir vor zwei Jahren passiert … Gute Besserung, Bruder.“

Wann er wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird, ist unklar. Auch ob weitere Gigs aufgrund des Unfalls ausfallen müssen, ist nicht bekannt.

Mehr zu Mark Ronson

Mark Ronson ist nicht nur DJ, sondern auch ein erfolgreicher Musikproduzent, der unter anderem mit Künstler:innen wie Christina Aguilera, Amy Winehouse, Lily Allen, Robbie Williams und Bruno Mars zusammenarbeitete. Darüber hinaus wirkte er an zahlreichen Studioalben verschiedener Bands, wie beispielsweise Duran Duran und Queens of the Stone Age, mit und schrieb Songs für Miley Cyrus, Ellie Goulding und Lady Gaga. Im Jahr 2019 erhielt der Brite den Oscar in der Kategorie „Bester Filmsong“ für „Shallow“ aus „A Star Is Born“. Außerdem produzierte er den Soundtrack zum 2023 erschienenen „Barbie“-Film. Für den Song „I’m Just Ken“ wurde er erneut für den renommierten Filmpreis nominiert.