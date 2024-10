Jackmaster: DJ im Alter von 38 Jahren gestorben

Der Schotte Jack Revill erlag den Folgen einer Kopfverletzung.

Der schottische DJ Jack Revill, auch bekannt unter dem Künstlernamen Jackmaster, starb mit nur 38 Jahren an den Folgen einer Kopfverletzung. Den Tod gab seine Familie mit einem Statement auf Instagram bekannt.

„Sein Einfluss auf die Welt der Tanzmusik ist unauslöschlich“

Revills verstarb aufgrund einer „versehentlichen Kopfverletzung“, wie die Familie offenbarte. Am Morgen des 12. Oktobers erlag der Künstler den Folgen der Verletzung auf Ibiza. Mehr Details nannten die Hinterbliebenen dazu nicht. Sie seien „zutiefst erschüttert“ und baten in ihrer Meldung in den sozialen Medien weiterhin darum, ihnen Ruhe zum Verarbeiten des Verlusts zu geben. Ebenso seien sie „zutiefst berührt von der überwältigenden Unterstützung durch Freunde, Kollegen und Fans“.

Sie ehrten den Verstorbenen weiter mit den Worten: „Sein Talent, Genres zu vermischen und elektrisierende DJ-Sets und Produktionen zu liefern, brachte ihm den Respekt und die Bewunderung von Kollegen und Fans auf der ganzen Welt ein. Sein Vermächtnis wird weiterhin inspirieren, und sein Einfluss auf die Welt der Tanzmusik ist unauslöschlich.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zu Jack Revill

In Glasgow geboren, arbeitete der DJ schon in der Jugend im „Rubadub“ – einem der bekannteren Plattenläden der Stadt. Außerdem gehörte er zu den Gründern des Labels Numbers, welches im Jahr 2010 gegründet wurde. Hier veröffentlichten auch Artists wie Rustie, Jamie xx und Jessie Ware ihre Werke.