Doechii: Ihr Künstlername rettete sie vor suizidalen Gedanken

Doechii legt offen: Ihr Künstlername rettete sie damals aus einer schweren Zeit.

Der Name Doechii ist seit der Veröffentlichung des Albums ALLIGATOR BITES NEVER HEAL und spätestens seit ihrem Grammy-Gewinn für das beste Rap-Album weit über die Grenzen der Rap-Szene bekannt. Jetzt hat Doechii auch Privates ausgepackt: So selbstbewusst, wie sie heute auftritt, war sie früher definitiv nicht, im Gegenteil.

Mobbing trieb sie damals in Suizidgedanken

Doechii erzählt in einem Gespräch mit „The Cut“, wer sie war, bevor sie zu Doechii wurde. Dabei legt sie offen: Als die „Denial Is A River“-Interpretin jünger war, wurde sie von suizidalen Gedanken geplagt.

„Ich will nicht superdark werden“, so Doechii, die mit bürgerlichem Namen Jaylah Ji’mya Hickmon heißt. „Ich wurde so sehr gemobbt, dass ich daran dachte, mich umzubringen.“

Die Grammy-Gewinnerin erinnert sich zurück: „Mir wurde klar, dass ich mich umbringen werde, und dann werde ich die Einzige sein, die tot ist.“ Sie datiert diese schwerwiegenden Gedanken auf die sechste Klasse zurück. „Die Tyrannen werden nicht bei mir sein, und alles, was sie gesagt haben, wird auch nicht mit mir kommen. Ich wäre dann einfach weg.“

„Das ist mein verdammter Film“

Was die Rapperin aus dieser schweren Zeit rettete, war nichts Geringeres als die Findung ihres Künstlernamens. Die Entdeckung ihres Alter Egos beschrieb sie als eine Nachricht Gottes. „Dieser Hauch von Frieden kam über mich. ‚Ich bin Doechii‘“, schildert die gebürtige Südstaatlerin. „Aber es war mehr ein Gefühl von – ich habe eine Wahl getroffen, eine Entscheidung. Ich bin die wichtigste Figur in diesem Film. Das ist mein verdammter Film.“

Ihr Hit „Denial Is A River“ von ALLIGATOR BITES NEVER HEAL

Mittlerweile zählt die Künstlerin zu den bedeutendsten Newcomer:innen der Musikbranche. Sie arbeitet jetzt mit Rap-Größen wie unter Anderem Tyler, the Creator.