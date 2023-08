Im Rahmen des „Hip-Hop 50“-Konzerts in New York hatten RUN-D.M.C. ihren letzten Live-Auftritt.

Am Freitag (11. August) hatten RUN-D.M.C. ihren offiziell letzten Auftritt – im Rahmen einer „Hip-Hop 50“-Feier im New Yorker Yankee Stadium. Die zwei nach dem Tod von Jam Master Jay (gestorben 2002) noch lebenden Mitglieder der Gruppe, Joseph „Run“ Simmons und Darryl „D.M.C.“ McDaniels, performten Klassiker wie „It’s Tricky“, „My Adidas“, „Mary Mary“, „King of Rock“ und „Walk This Way“.

Auf dem Event traten neben RUN-D.M.C. eine Reihe weiterer HipHop-Ikonen auf, um das Jubiläum des Genres zu zelebrieren. Hierbei trafen Legenden wie Nas mit einem Gastauftritt von Lauryn Hill und Mitglieder des Wu-Tang Clan, Lil‘ Kim, Ice Cube auf heutige Hit-Schöpfer wie Wiz Khalifa oder Lil Wayne.

1983 gründeten sich RUN-D.M.C., absolvierten aber seit dem Mord an ihrem DJ und dritten Mitglied Jam Master Jay 2002 nur noch selten Liveshows. Im Zuge der „Rock The Bells“-Tour spielte das Duo in der vergangenen Woche ein komplettes Set in Forest Hills, N.Y. und damit in der Nähe ihres Heimatortes Hollis in der Queens-Region.