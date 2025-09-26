VIE: Das ist Doja Cats neues Album

Mit VIE erscheint das fünfte Studioalbum der Rapperin.

2023 erschien mit SCARLET ein düsteres und rapdominiertes Album, das Doja Cat nach eigenen Angaben wegholen sollte von den „poppigen und glitzernden Klängen“, für die sie durch Releases wie PLANET HER (2021) und HOT PINK (2019) bekannt geworden war. Spannend ist, dass sie mit ihrer fünften LP genau diesen Schritt rückgängig macht. Am Freitag (26. September) ist mit VIE der wohl poppigste Release der Rapperin erschienen.

VIE vereint Sex, Liebe und Romantik

Musikalische Vorbilder sind für die Rapperin nicht nur etwa Nicki Minaj, sondern auch Popgrößen wie Prince und Janet Jackson. VIE hört sich insofern wie eine authentische Melange aus beiden Stilrichtungen, gekoppelt mit Doja Cats typisch humorvollen und divaesken Zeilen.

In 15 Titeln erzählt die Rapperin also von Liebe mit all ihren Facetten, von Romantik über Selbstliebe bis hin zu Eifersucht und emotionaler Komplexität. Die Tracklist verzeichnet darunter auch ein Feature mit Dojas „Kiss Me More“-Kollegin und R&B-Künstlerin SZA. Die Lead-Single „Jealous Type“ veröffentlichte Doja Cat bereits zum 1. August und trat damit bei den diesjährigen MTV VMA Awards zusammen mit dem Saxofonisten Kenny G. auf.

Back to Pop!

Schon im Voraus hatte Doja Cat angekündigt, sich ich auf ihrem neuen Album wieder mehr „typisch pinken“ Themen wie etwa Romantik zu widmen, und auch musikalisch begebe sie sich wieder in Richtung des Pop. Kritiker:innen halten der Musikerin dabei jedoch entgegen, dass sie selbst vor wenigen Jahren noch zugab, ebenjenes Genre würde sie kreativ nicht immer begeistern. So bezeichnete die Grammy-Gewinnerin beispielsweise auch PLANET HER (2021) als „cash grabs“ (zu dt.: Geldmacherei).

In einem inzwischen gelöschten Beitrag schrieb sie 2023 auf X: „Ihr seid darauf hereingefallen. Jetzt kann ich irgendwo verschwinden und mit meinen Leuten auf einer Insel Gras anfassen, während ihr über mittelmäßigen Pop lamentiert.“ Dennoch sagte sie vor Kurzem in einem Interview mit dem „V-Magazine“: „Ich möchte selbstbewusst genug sein, um zuzugeben, dass es sich hierbei um ein poporientiertes Projekt handelt. Ich weiß, dass ich Popmusik machen kann, und Pop ist genau das – er ist populär.“

Ob aus kommerziellen Hintergründen oder nicht, Doja Cat hat Wort gehalten. Der Sound von VIE weicht nie von der 80er-Energie ab, die man aus früheren Doja-Hits wie „Say So“ kennt. In einem Interview mit „Apple Music“ sprach die 27-jährige Rapperin über die Zusammenarbeit mit dem Produzenten des Albums, Jack Antonoff. Mit jemandem zu arbeiten, den man noch nicht gut kenne, sei ein intensives Erlebnis, wie Doja Cat dem Moderator Zane Lowe erklärte. „Es geht darum, über etwas Persönliches zu sprechen und etwas Neues zu schaffen, dann jemanden neu kennenzulernen – all diese Dinge fügten sich ganz natürlich zusammen. Jack ist eine ganz wunderbare Person, mit der man sehr gut arbeiten kann“, so die Musikerin.

Besondere Promo-Aktion und Welttournee

Am 7. August 2025 startete die Musikerin eine besondere Promo-Aktion für den Album-Release: Die „Vie Hotline“. Fans konnten eine eigens eingerichtete Nummer anrufen und gelangten damit in eine interaktive Klangwelt, in der sich Doja Cat selbst mit lustigen Sprachansagen zu Eifersucht, Intimität und Vertrauen meldete. Die Hotline knüpfte direkt an den konzeptionellen Kern des Albums an und stellte Eifersucht und Liebe als kompliziert und unterhaltsam dar – genau der Ton, der auch in der Lead-Single „Jealous Type“ zu hören ist.

Mit ihrem fünften Studioalbum im Gepäck wird Doja Cat auch bald wieder auf Tour gehen. Die „Ma Vie“- Welttournee wird am 1. November in Neuseeland beginnen und erstreckt sich vorerst weiter über den asiatischen Kontinent. Weitere Termine sind noch nicht bekannt, doch Fans vermuten, dass Doja Cat spätestens nach ihrem Auftritt bei „Saturday Night Live“ am 3. Oktober weitere Tourstopps veröffentlichen wird.