Doja Cat und Metal-Band Chaver haben (fast) das gleiche Cover-Artwork

Die zwei sehr verschiedenen Musiker:innen heuerten wohl denselben Künstler für ihr Cover-Design an.

Dass zwei sehr unterschiedliche Menschen, an unterschiedlichen Orten die gleiche Idee haben, kann manchmal vorkommen. Wenn aber Kunst fast eins zu eins identisch ist, dann wirft das schon Fragen auf. Dies ist jetzt auch bei der Rapperin Doja Cat und der deutschen Metal-Band Chaver passiert. Beide Artists haben fast das gleiche Cover-Artwork für ihre Platten.

Doja Cat und Chaver: Gleiches Design, gleicher Artist

Die Parallelen zwischen Doja Cats angekündigtem neuen Album SCARLET und Chavers bald erscheinender Platte OF GLOOM nehmen fast schon absurde Züge an: Obwohl die Genres der Musiker:innen nicht verschiedener sein könnten, werden beide Werke nicht nur am selben Tag (22. September) veröffentlicht, auch die Cover sind nahezu die selben. Beide Hüllen sind hauptsächlich weiß mit einer roten Spinne darauf, über ihr ein kleiner Bluttropfen. Nur die Position der Beine ist etwas verändert, aber ansonsten könnte man meinen, es handelt sich hierbei um eine Kopie. Wie konnte das passieren?

Antworten finden sich womöglich beim Ursprung der Alben-Cover. Für die haben Doja Cat und Chaver nämlich den oder die selbe/n Künstler/in beauftragt. Sein oder ihr Name ist Dusty Ray, und Ray ist vor allem durch eher verstörende Gemälde auf Instagram bekannt. Der Verdacht liegt nahe, dass Ray eventuell zweimal die selbe Arbeit abgeliefert hat. Nun, ganz so einfach ist es dann doch nicht.

Chaver teilten das Cover ihrer neuen Platte bereits im Juli auf ihrem Instagram-Account und erwähnten ihre schon längere Zusammenarbeit mit Ray, die bereits seit dem ersten Album bestehe. Doja Cat hingegen enthüllte ihre Plattencover erst am 29. August auf Instagram. Mittlerweile hat Doja den Post aber wieder gelöscht.

Nun lässt sich spekulieren, wie es zu den eineiigen Bildern kommen konnte. Dusty Ray hingegen scheint die Ähnlichkeit bewusst gewesen zu sein, denn kurze Zeit später tauchte Doja Cats Cover auf Rays X-Profil (ehemals Twitter) auf. Auch dieser Beitrag ist nun verschwunden.

Seht hier das Cover-Art von Chavers OF GLOOM: