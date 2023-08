SCARLET erscheint am 22. September. Ein Cover gibt es auch schon zu sehen. Ihre Single kommt am 1. September.

Doja Cat hat auf ihrem Instagram-Account nicht nur ein neues Album angekündigt, sondern auch gleich dazu das Cover-Artwork geteilt, auf dem eine Spinne in violetten Tönen zu sehen ist. Die LP soll SCARLET heißen und am 22. September 2023 erscheinen. Eine Single-Auskopplung dazu wird am 1. September herauskommen und den vieldeutigen Titel „Demons“ tragen, wie Amalaratna „Amala“ Zandile Dlamini, wie sie bürgerlich heißt, ebenfalls auf den Socials bekanntgab.

Seht hier ihre Ankündigung mitsamt Album-Artwork:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuletzt veröffentlichte die 27-Jährige Anfang August ihren Track „Paint The Town Red“ und damit nach „Attention“ ihre zweite Single aus SCARLET. Ihre vorige Platte PLANET HER erschien im Juni 2021. Seither hatte die Rapperin den Song „Vegas“ aus dem „Elvis“-Soundtrack ausgekoppelt und war auf dem Remix auf SZAs Track „Kill Bill“ zu hören.

In der letzten Zeit machte die mit einem GRAMMY ausgezeichnete US-Musikerin auch durch ihre X-Diskussionen Schlagzeilen. In diesen hatte sie sich mit ihren Fans angelegt und ihnen mitgeteilt, dass sie ihnen weder sagen wolle, dass sie diese liebe, noch gefiele ihr der Kosename „Kittenz“, den sich die Fans selbst geben würden.