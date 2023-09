Rolling Stones: Hier ist das angebliche „Hackney Diamonds“-Albumcover + Tracklisting

Zwölf Songs und ein „mörderisches“ Cover: mutmaßlich Neues zu „Hackney Diamonds“

Auf Wikipedia ist ist das mutmaßliche Albumcover der kommenden Rolling-Stones-Platte „Hackney Diamonds“ abgebildet, das am morgigen Mittwoch (06. September 2023) verkündet werden soll, unter anderem live in der Sendung von Jimmy Fallon.

„A computer graphic of a diamond heart being split with a pick“ – „Computergrafik eines Diamantherzens, das mit einem Pickel gespalten wird“, so wird das düstere Cover dort auch beschrieben. Ob es sich wirklich um das Cover des ersten Stones-Albums seit „Blue and Lonesome“ von 2016 handelt, ist nicht bestätigt – bei Wikipedia stehen gerne auch mal Sachen, die hinterher korrigiert werden müssen.

Die Tracklist wird dort wie folgt angegeben – auch hier gilt, erst morgen wissen wir mehr:

„Angry“ (with Watts) „Bite My Head Off“ „Depending On You“ (with Watts) „Dreamy Skies“ „Driving Me Too Hard“ „Get Close“ (with Watts) „Live by the Sword“ „Mess It Up“ „Morning Joe Cues“ „Sweet Sounds of Heaven“ „Tell Me Straight“ „Whole Wide World“



„With Watt“ bezieht sich auf Co-Produzent Andrew Watt, der sich somit nicht nur die Produktion mit Don Was teilte, sondern auch als Co-Produzent in Erscheinung getreten ist. Auf der Platte sollen Aufnahmen mit Paul McCartney, Elton John und auch Billy Wyman zu hören sein. Dass es die letzten Stücke enthält, auf denen Charlie Watts mitwirkte, ist bekannt.