VMAs: Doja Cat schockt live mit blutverschmierten Tänzerinnen

Ihre Live-Show hatte es in sich – immer mehr sie nachahmende, blutverschmierte Tänzerinnen kamen dazu.

Doja Cat schockte bei den MTV Video Music Awards 2023 mit einer blutigen Live-Performance. Inmitten der Vorfreude auf ihr neues Studioalbum SCARLET (VÖ: 22. September), trat die Rapperin am Dienstagabend (12. September) mit „Attention“, „Paint The Town Red“ und „Demons“ live bei der Preisverleihung auf und lieferte dabei eine Choreografie mit blutigen SCARLET-Alter-Egos ab.

Für „Attention“ bewegte sich Doja Cat im zugeknöpften Blazer-Look mitten durch das Publikum. Immer genau hinter ihr: vier blutverschmierte Tänzerinnen, die die Sängerin nachahmten. Mit der Zeit gesellten sich immer mehr Tänzerinnen in dem gleichen Grusel-Stil dazu.

Beim Übergang zu „Paint The Town Red“ wurde dann der Blazer abgelegt, während Doja Cat ihren Platz auf der Main Stage einnahm und hinter ihr eine Skyline zu sehen war. Die Choreo wurde immer ausgefeilter, die Tänzerinnen-Anzahl wuchs weiter und der Schock-Effekt blieb.

Und als „Demons“ dann live performt wurde, öffnete die Künstlerin dafür ihre Haare, knöpfte ihre weiße Bluse weiter auf und Blätter flogen wie im Wirbelsturm über die Stage. Ihre Performance: ein visuell einmaliges Erlebnis, was einen aber auch ordentlich durchschütteln konnte.

Seht hier Doja Cats VMA-Auftritt:

Insgesamt wurde Doja Cat in der Vergangenheit 23 Mal für die VMAs nominiert. 2023 erhielt sie fünf Nominierungen, darunter auch als „Artist Of The Year“. Mit dem Track „Attention“ konnte sie in diesem Jahr letztlich drei Preise mit nach Hause nehmen. Sie gewann in den folgenden Kategorien: „Best Video Of The Year“, „Best Direction“ und „Best Art Direction“.

Für ihre Zusammenarbeit mit Post Malone war die 27-Jährige auch im Rennen für „Best Collaboration“, doch dieser Award ging an Shakira und Karol G mit „TQG“. Taylor Swift schloss bei den VMAs am erfolgreichsten ab, mit insgesamt neun Preisen.