Doo Wop: Lauryn Hill tritt überraschend in Berlin auf

Die HipHop- und R&B-Sängerin Lauryn Hill wird am Freitag auf der Bread&&Butter in Berlin auftreten. Das Line-Up der Modemesse wurde spontan erweitert, der Weltstar singt am 31. August in der Arena Berlin. Lauryn Hill tourt im Moment anlässlich des 20. Jubiläums ihres Soloalbums THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL um die Welt.

The American Dream – mit Stolpersteinen

Lauryn Hill arbeitete hart für ihren Erfolg. Nach ihrem Job als Schnellrestaurant-Angestellte gründete sie in einer von Männern dominierten HipHop-Welt zu 1993 mit drei Kollegen (unter anderem Wyclef Jean) die Band The Fugees. Die Gruppe war in den 90ern eine der bedeutendsten HipHop-Bands. Mit Hits wie „Ready Or Not“ und ihrer Version von „Killing Me Softly“ erreichten sie ein Millionenpublikum.

https://www.youtube.com/watch?v=aIXyKmElvv8 Video can’t be loaded: The Fugees – Ready or Not (https://www.youtube.com/watch?v=aIXyKmElvv8)

Nach der Trennung von The Fugees veröffentlichte Lauryn Hill 1998 ihr erfolgreiches Soloalbum THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL, auf dem auch die Singles „Doo Wop (That Thing)“ und „Everything is Everything“ erschien. Die Platte verkaufte sich bis heute über 12 Millionen Mal.

https://www.youtube.com/watch?v=T6QKqFPRZSA Video can’t be loaded: Lauryn Hill – Doo-Wop (That Thing) (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=T6QKqFPRZSA)

Zu Beginn der 2000er hatte Hill Ärger mit ihren Bandmitgliedern, die sie anklagten, deren Credits der Album-Songs nicht anerkannt zu haben. Daraufhin musste Hill ein Drittel der Verkaufseinnahmen von THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL an die Bandmitglieder abgeben.

The Fugees taten sich von 2004 bis 2006 für eine Tour erneut zusammen. Im Jahr 2013 musste die sechsfache Mutter für drei Monate ins Gefängnis aufgrund von Steuerhinterziehung. Danach trat sie immer wieder mal live auf.

Die Bread&&Butter 2018

Die diesjährige Bread&&Butter findet vom 31. August bis zum 2. September in der Arena Berlin statt. Neben Workshops und Vorträgen stehen zahlreiche Konzerte im Programm der Modemesse: Special Guests sind neben Lauryn Hill unter anderem Sängerin Mø, Jaden Smith, Jeromé Boateng und Princess Nokia.

Die Bread&Butter wurde 2015 vom Onlinehändler Zalando aufgekauft und wird nun als „Bread&&Butter by Zalando“ als Modefestival mit Musikacts beworben.

Tagestickets gibt es für 15 Euro auf der Zalando-Seite, dort findet Ihr auch das Programm.