Lauryn Hill überrascht beim Klassentreffen mit Mini-Konzert (Video)

Erst sagt sie ihre Nordamerika-Tour ab, dann spielt sie for free für ihre ehemalige Schule.

Lauryn Hill sorgte für eine große Überraschung bei ihrem Klassentreffen an der Columbia High School in Maplewood, New Jersey, indem sie eine unerwartete Mini-Performance darbot. Dieser spontane Auftritt fand nur wenige Tage nach der Absage ihrer Nordamerika-Tour statt.

Vor Kurzem auf Social Media veröffentlichte Videos zeigen Hill, wie sie auf dem Schul-Reunion-Event einige ihrer bekanntesten Hits zum Besten gab. Die Mini-Setlist umfasste die Tracks „Ex-Factor“, „Doo Wop (That Thing)“ und „Lost Ones“ von ihrem Album THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL, sowie den Fugees-Hit „Ready or Not“ – hier textete sich auch kurzerhand in „CHS taking over“ um.

Auf die geteilten Mitschnitte gab es begeisterte Reaktionen ihrer ehemaligen Mitschüler:innen. Unter den Beiträgen lassen sich Kommentare wie „Wenn deine Klassenkameradin und Freundin eine LEGEND ist!!“ finden und „Wir wurden mit einem spontanen Konzert gesegnet und es war der Hammer!! Meine Schule ist einfach genial!“

Hill hatte die Absage der Nordamerika-Tour am 8. August bekannt gegeben und darauf hingewiesen, dass niedrige Ticketverkäufe ein Grund für die Umdisponierung wären – dies folgte auf eine Reihe von abgesagten Gigs im vergangenen November, als Lauryn Hill eine „ernsthafte Stimmbandbelastung“ als Erklärung nannte. In diesem Jahr kehrte sie mit einigen Auftritten zurück, darunter eine Show bei Coachella.

Europatour bleibt bestehen – Kontroversen um US-Tour

Die Europatour von Hill mit Fugees-Songs bleibt jedoch bestehen. Die Termine für Großbritannien und Europa beginnen am 7. Oktober in Dublin und umfassen Städte wie Cardiff, Manchester, London, Köln, Paris, Amsterdam, Antwerpen, Stockholm und Berlin. Die Tickets für die europäischen Termine sind weiterhin über die Website von Live Nation erhältlich.

Nach der Absage der US-Tour äußerte sich Fugees-Mitglied Pras Michel kritisch über Hill und veröffentlichte einen Song, der anscheinend eine Anspielung auf die Sängerin enthielt. Pras erklärte später, dass die Frustration aufgrund der wiederholten Verspätungen und Absagen von Hill-Konzerten sowie der Unzufriedenheit der Fans entstanden sei.

In „Bar Mitzfa“ nimmt der Sänger kein Blatt vor den Mund. Er macht die 49-Jährige direkt für das Scheitern der Tour verantwortlich und rappt: „Niemand wird sich erinnern an Clickbait-Streitereien, wie viele Gucci-Taschen du hattest, an erfundene Ausreden. Die Leute werden sich erinnern: Wie du sie fühlen ließest, ob du dein Wort gehalten hast, ob sie sich auf dich verlassen konnten, ob du pünktlich warst!“