Drake kündigt neues Album an und bringt Gedichtband heraus

Seine neue Platte wird FOR ALL THE DOGS heißen. Einen Veröffentlichungstermin gibt es jedoch noch nicht.

Neues von Drake: Der in Toronto geborene Musiker ist zum einen unter die Schriftsteller gegangen und zum anderen wird eine neue Platte von ihm herauskommen, wie er auf seinem Instagram-Account informierte. FOR ALL THE DOGS wird diese heißen. Ein Release-Termin gibt es für das Werk aber noch nicht.

Wer jetzt etwas Frisches von dem 36-Jährigen haben möchte, sollte sich den neu erschienenen Gedichtband TITLES RUIN EVERYTHING – A STREAM OF CONSCIOUSNESS holen. Als Herausgeber:innen wird hier zum einen Aubrey Graham genannt, wie Drake mit bürgerlichem Namen heißt, sowie Kenza Samir – eine Songschreiberin, die auch verstärkt an Drakes Liedern mitgearbeitet hat. Zu dem 100 Seiten umfassenden Band könnt ihr hier mehr erfahren.

In seinem Posting zu TITLES RUIN EVERYTHING ließ Drake verlauten: „Ich weiß nicht, ob ich mir jemals in meinem Leben mehr gewünscht habe, dass die Leute etwas mehr kaufen oder unterstützen.“ Das Album, was er gleich mitankündigte, soll sozusagen Hand in Hand mit dem Gedichtband gehen.

Im Juli beginnt in den USA die „It’s All a Blur“-Tour von Drake mit Rapper 21 Savage. Das jüngste Solo-Album von ihm, HONESTLY, NEVERMIND, erschien 2022.