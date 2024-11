Rapper Saafir the Saucee Nomad ist im Alter von 54 Jahren gestorben

„Wir lieben dich, Bruder“, Xzibit machte die Todesmeldung öffentlich & zollte dem Verstorbenen Tribut.

Saafir the Saucee Nomad ist am 19. November im Alter von 54 Jahren verstorben. Die Nachricht teilte der Rapper-Kollege Xzibit auf seinem Instagram-Account mit.

„Er kann jetzt ruhen“

Xzibit postete auf der Social-Media-Plattform ein Bild des Verstorbenen und zollte ihm in der dazugehörigen Bildunterschrift Tribut. Der Musiker schrieb: „Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt schreibe, aber ich weiß im Moment nicht, was ich sonst tun soll. Ungefähr um 8:45 Uhr heute Morgen ist mein Bruder Reggie, der der Welt als Saafir bekannt ist, verstorben. Wir haben eine so lange Geschichte, dass ich nicht einmal erklären kann, was ich gerade fühle. Wir haben ihn umringt und ihn wissen lassen, wie sehr wir ihn geliebt haben. Er kann jetzt ruhen.“

Der Rapper fuhr fort: „Freunde, Familie, alle, die mit uns gerockt haben, aus der HipHop-Community, wenn ihr so solidarisch sein könntet und Chop Black seinem jüngeren Bruder, und Lil Saafir, seinem Sohn, die Hand reichen könntet, die Familie braucht in dieser Zeit wirklich Unterstützung. Das ist alles, was ich im Moment habe. Meine Seele ist am Boden zerstört. Wir lieben dich, Bruder.“

Gesundheitliche Probleme?

Bisher sind die Details zur Todesursache unbekannt. Wie jedoch die „TMZ“ berichtet, sei Saafir, auch bekannt als Reggie Gibson, in seiner Heimatstadt Oakland verstorben. Der Quelle zufolge heißt es auch, dass der Musiker wohl schon seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Glaubt man dem Bericht, habe sich der US-Artist einen Tumor aus der Wirbelsäule entfernen lassen und musste später einen Rollstuhl benutzen. Konkrete Infos gibt es hierzu jedoch momentan noch nicht.

Tupac Shakur war sein Mitbewohner

Saafir the Saucee Nomad war unter anderem bekannt für sein Mitmischen bei den Golden State Warriors, später auch Golden State Project genannt. In dem HipHop-Projekt, welches vor allem in den späten 90ern in der Bay Area Aufmerksamkeit bekam, waren neben ihm auch Xzibit und Ras Kass tätig. Zudem lebte der Rapper eine Zeit lang mit Tupac Shakur zusammen.