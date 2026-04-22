Drake neues Album: Release-Datum aus Eisblock befreit

Drakes neue LP erscheint am 15. Mai. Fans befreiten das Release-Datum aus einem XL-Eisblock in Toronto.

Das neue Album von Drake wird von Fans sehnlichst erwartet. Nun sorgte der Rapper mit einer ausgefallenen Promo-Aktion für Aufsehen: In seiner Heimatstadt Toronto ließ er einen riesigen Eisblock aufstellen.

In der Eisinstallation soll sich das Veröffentlichungsdatum seiner neuen LP „Iceman“ befinden. Auf Instagram postete Drake eine Fotoreihe, auf der zu sehen ist, dass er selbst beim Aufbau der Eisblöcke beteiligt war.

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Fans greifen zur Spitzhacke

Drakes Fans versuchten daraufhin mit allen Mitteln, an den Veröffentlichungstermin zu kommen. Mit Spitzhacken, Hämmern und weiteren Werkzeugen versuchten sie, den Eisblock aufzubrechen. Sogar zum Schmelzen bringen wollten sie das Eis mithilfe von Feuer, erklärte eine Polizeisprecherin bei „CBC“. Montagnacht (20. April) standen zudem einige Fans auf der Installation. Seitdem ist der Eisblock umzäunt.

Eisige Promo-Reihe seit dem Sommer

Es ist nicht die erste eisige Promotion der neuen Platte. Bereits im Sommer 2025 teaserte der Musiker sein neues Werk an. In einem Livestream mit dem Titel „Iceman Episode 1“ stellte Drake Eis her und präsentierte den Song „What Did I Miss“. Am 12. April ließ er zwei Sitzplätze in der Scotiabank Arena bei einem NBA-Spiel der Toronto Raptors und der Brooklyn Nets einfrieren.

Außerdem sorgte er für Aufsehen, als er am 18. April auf Instagram eine Aufnahme einer Rauchwolke veröffentlichte. Diese soll von einer geplanten Explosion im Downsview Park stammen, die im Zuge eines Filmdrehs entstand. An dem Tag soll Drake angeblich ein Musikvideo mit seinem Sohn gedreht haben.

Geteilte Reaktionen der Fans

Die Reaktionen der Fans scheinen gespalten zu sein. Ganz Toronto hatte sich auf den Straßen versammelt, um die Eisskulptur zu bewundern und zu zerstören. Andere vermeldeten, dass sie es sehr enttäuschend fanden, dass er innerhalb von 300 bis 400 Tagen Vorbereitung keine bessere Promo-Idee hatte. „Im Grunde genommen ist das die Eisversion einer Sanduhr. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, heißt das nicht, dass das Album schon erschienen ist – wir erfahren dann erst, wann es veröffentlicht wird … Ich habe das Gefühl, er verschafft sich damit nur etwas Zeit“, erklärte eine Person gegenüber „CBC“ .

Release-Datum enthüllt: 15. Mai

So ganz ging der Plan nicht auf – oder das Schmelzen dauerte dem Rapper doch zu lange. Schließlich ist die Eisskulptur etwa fünf Meter hoch, sechs Meter lang und fünf Meter breit. Schätzungsweise dauert es eine bis drei Wochen, bis ein Eisblock dieser Größe bei den gegebenen Temperaturen schmilzt.

Am 21. April gelang es den Fans schließlich, das blaue Paket mit dem Erscheinungstermin aus dem Eisblock zu brechen. Daraufhin postete auch Drake noch vor dem vollständigen Abschmelzen des Eises den Veröffentlichungstag. Die neue LP wird am 15. Mai erscheinen.

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Nun ist fraglich, ob der Eisblock erst an diesem Tag hätte abgeschmolzen sein sollen und der eigentliche Plan darin bestand, das Album überraschend zu veröffentlichen. Der Eisblock wird jetzt von der Feuerwehr Toronto zum Schmelzen gebracht, wie auf TikTok Videos nun zu sehen ist.

Drakes neuntes Studioalbum

Die Fans sind auf jeden Fall gespannt auf die neue Veröffentlichung. Das Album wird Drakes neuntes Studioalbum sein, und seine Hörer:innen fragen sich, ob der Rapper in seiner neuen Musik auch auf seine Streitigkeiten mit Kendrick Lamar eingehen wird. Die beiden sind schon seit über zehn Jahren im Streit und dissen sich regelmäßig auf ihren musikalischen Werken. Zuletzt klagte Drake gegen Universal Music Group, da Lamars Lied „Not Like Us“ gegen ihn gehe.