Drake ist Sades größter Fan: Diese Skulptur ist der ultimative Beweis

Drake ließ sich eine knapp drei Meter hohe, handgefertigte Sade-Skulptur anfertigen – nach zwei Tattoos der Sängerin ist das der nächste Beweis seiner Bewunderung.

Drake macht aus seiner Bewunderung für Sade keinen Hehl: Neben zwei Tattoos der Soul-Ikone auf seinem Rücken hat er sich nun eine knapp drei Meter hohe Statue der Sängerin anfertigen lassen. Die Skulptur wurde kürzlich fertiggestellt und ist Teil seiner stetig wachsenden Sammlung. Geschaffen hat sie die Künstlerin Rebecca Maria.

Die Entstehung

Maria fertigte die Skulptur über ein halbes Jahr per Hand aus fünf verschiedenen Tonarten. Sie basiert visuell auf dem Cover des Albums „Love Deluxe“. Die Künstlerin nutzte dabei sowohl Referenzbilder auf ihrem Handy als auch ihre eigene Erinnerung, um eine möglichst eigenständige Interpretation zu schaffen. Der kreative Prozess gestaltete sich jedoch als herausfordernd: Der Einsatz der fünf Tonarten eröffnete nicht nur gestalterische Möglichkeiten, sondern brachte auch erhebliche technische Probleme mit sich.

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Besonders das Gewicht der Materialien sowie die Frage der Stabilität stellten die Künstlerin vor Schwierigkeiten. In einer Instagram-Story schilderte sie, dass sie zeitweise ernsthaft daran zweifelte, die Skulptur überhaupt vollenden zu können. „Es gab Momente, in denen ich wirklich nicht wusste, wie ich diese Skulptur fertigstellen sollte – angefangen bei den Problemen mit dem Gewicht der verschiedenen Tonarten, die ich verwendet habe, bis hin zur Frage, wie ich sicherstellen konnte, dass die Skulptur von selbst stehen bleibt“, schrieb sie dort.

Dennoch hielt sie bewusst an einem experimentellen Ansatz fest und entschied sich dafür, den Arbeitsprozess so anspruchsvoll wie möglich zu gestalten, um ihre eigenen Grenzen zu testen.

Die Arbeit von Rebecca Maria

Rebecca Maria hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen mit großformatigen, popkulturell geprägten Skulpturen gemacht. Ihre Arbeiten greifen häufig ikonische Figuren der Musikszene auf und übersetzen diese in dreidimensionale Kunstwerke mit starkem Wiedererkennungswert.

Bereits 2024 arbeitete sie für Drake und fertigte ihm drei kleine Dipset-Statuen an.

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Doch der Kanadier ist nicht ihr einziger Promi-Kunde: Für Lil Uzi Vert setzte sie eine Skulptur von Frank Ocean um, die sich an dessen Album-Cover „Blonde“ orientiert. Auch A$AP Rocky gehört zu ihren Auftraggebern – für ihn entwarf sie mehrere Ketten-Skulpturen.

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Ihre Werke bewegen sich konsequent an der Schnittstelle von Musik, Mode und bildender Kunst und spiegeln die visuelle Ästhetik moderner Popkultur wider.

Drake als Kunstsammler

Drake ist seit Jahren als leidenschaftlicher Sammler bekannt. Seit etwa 2015 sammelt er gezielt Kunst und besitzt unter anderem mehrere „Companion“-Skulpturen von KAWS, Werke von Andy Warhol sowie Arbeiten von Takashi Murakami. Auch für klassische Kunst zeigt der Rapper Interesse: Sein Albumcover von „6 God“ orientiert sich an Albrecht Dürers „Betende Hände“ aus dem Jahr 1508.

Das Albumcover zeigt zwei betende Hände, die dem berühmten Werk aus dem 16. Jahrhundert nachempfunden sind. Die Sade-Statue fügt sich nahtlos in dieses Gesamtbild ein.