70.000 Euro: Drake kauft Pablo Escobars „Boston Celtics“-Cap

Drake erwirbt Pablo Escobars „Boston Celtics“-Cap auf eBay. Seine Sammlung umfasst auch Tupac-Schmuck und Michael-Jackson-Raritäten.

Drake sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal mit einem ungewöhnlichen Sammlerstück. Der kanadische Rap-Star hat auf eBay eine grüne „Boston Celtics“-Cap erworben. Sie soll angeblich dem kolumbianischen Drogenboss Pablo Escobar gehört haben. Der Preis liegt bei mindestens 75.000 US-Dollar, umgerechnet rund 70.000 Euro. Drake präsentierte das Objekt in seinen Instagram-Stories mit Fotos, auf denen Escobar die Mütze trägt. Ein Zertifikat soll die Herkunft belegen. Es stammt angeblich von der Escobar-Familie, allerdings gibt es bislang keine unabhängige Bestätigung.

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken sind gespalten. Einige Nutzer:innen feiern die Cap als außergewöhnliches Zeitdokument, andere hingegen kritisieren die Inszenierung. Sie sehen darin eine problematische Verbindung zur Gewaltgeschichte des Drogenkriegs.

Drakes Sammlung außergewöhnlicher Erinnerungsstücke

Die Escobar-Cap ist nur das neueste Highlight in Drakes wachsender Sammlung. In den vergangenen Jahren hat der Künstler immer wieder bekannte Objekte ersteigert. Dabei kaufte er teils bei Auktionen, teils über Händler wie Alexander Bitar.

Tupac Shakurs Schmuck

Im August 2025 präsentierte Drake auf Instagram einen besonderen Anhänger. Der diamantbesetzte „Death Row Records“-Schmuck stammt von Tupac Shakur. Er trug ihn auf dem Cover seines Albums „All Eyez On Me“. Der Sammler Alexander Bitar bestätigte den Verkauf. Genaue Kaufpreise wurden nicht genannt, Expert:innen schätzen ähnliche Ketten auf 500.000 bis über eine Million US-Dollar.

Zudem ersteigerte Drake im Juli 2023 einen goldenen Crown-Ring. Tupac trug diesen nur wenige Wochen vor seinem Tod bei den MTV Video Music Awards 1996. Der Ring ist mit Gold, Rubinen und Diamanten verziert, außerdem trägt er die Gravur „Pac & Dada 1996“. Er wechselte für über 1 Million US-Dollar den Besitzer.

Seltene „Thriller“-LP von Michael Jackson

Im Sommer 2025 erwarb Drake laut Medienberichten ein seltenes Exemplar von THRILLER. Es ist signiert von Michael Jackson und Produzent Quincy Jones. Darüber hinaus enthält es eine zusätzliche Handzeichnung.

Pharrell Williams‘ N.E.R.D.-Kette und weitere Schmuckstücke

Bei Auktionen auf Joopiter, Pharrells eigenem Online-Marktplatz, erwarb Drake mehrere Schmuckstücke. Darunter war eine diamantbesetzte N.E.R.D.-Pendant-Chain aus dem Jahr 2005. Sie erzielte über 2 Millionen US-Dollar. Zusätzlich kaufte er mehrere Brain-Pendant-Ketten und Skateboard-Anhänger aus dem gleichen Jahr. Im Frühjahr 2025 folgte eine weitere N.E.R.D.-Brain-Kette, die zuvor Kid Cudi angeboten hatte. Drake zahlte dafür rund 243.000 US-Dollar.