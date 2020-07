Drake hat in Zusammenarbeit mit dem britischen Rapper Headie One einen neuen Song veröffentlicht. Der Track „Only You Freestyle“ wurde von M1onthebeat produziert und ist nach „Popstar“ und „Greece“ bereits die dritte Single in kürzester Zeit. In der Pressemitteilung zum Track lobt Drake seinen Song-Kollegen ausgiebig: „Ich musste hart arbeiten, besonders an einem Song mit einem der besten Drill-Künstler der Welt. Nein – dem besten Drill-Künstler der Welt.“

Das Musikvideo zu „Only You Freestyle“ setzt dabei ganz auf Atmosphäre: Von einem schwach beleuchteten Parkplatz aus rappen uns Drake und Headie One abwechselnd entgegen. Flackernde Neonröhren und abgedunkelte Nahaufnahmen ihrer Crew unterstreichen dabei den düsteren Sound des Tracks.

Seht Euch hier das Video an:

Ob „Only You Freestyle“ auf Drakes bevorstehendem Album erscheinen wird, ist bislang noch unklar. Zuletzt kündigte der Künstler aber an, dass die nächste Platte angeblich bereits zu 80 Prozent fertiggestellt sei. Im Mai plauderte Drake außerdem aus, dass er hart daran arbeiten würde, einen Nachfolger zu SCORPION fertigzustellen. Diese LP könnte dann sogar noch kürzer als 90 Minuten geraten. In einem Interview verriet er, dass er es prägnanter machen und deshalb weniger Songs darauf präsentieren wolle.

SCORPION erschien 2018 und erhielt von Musikexpress vier von sechs möglichen Sternen. ME-Autor Ivo Ligeti schrieb passend dazu: „Von Trap bis Soul: Drake rasselt sein komplettes Repertoire in 25 Songs runter, von denen er sich einige hätte sparen können.“ Lest hier unsere zu SCORPION.