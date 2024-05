Neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen P. Diddy

Immer mehr Vorwürfe werden gegen den Rapper erhoben.

Seit März 2024 sammeln sich die Kontroversen um P. Diddy. Nach einer Razzia auf seinem Anwesen wegen möglicher Verwicklung in Menschenhandel tauchte ein Video auf, das den Rapper dabei zeigt, wie er seine Ex-Freundin Cassie Ventura in einem Hotelgang angegriffen hat. Jetzt sorgt der 54-Jährige erneut für Negativschlagzeilen. Eine ehemalige Mode-Studentin behauptet, dass Diddy sie im Jahr 1995 vergewaltigt habe.

P. Diddy soll die Studentin unter Drogen gesetzt haben

April Lampros hielt sich 1995 in einer Bar im New Yorker Stadtteil Soho auf. Dort soll sie von P. Diddy bemerkt worden sein. Laut Lampros habe er sie mit Alkohol „abgefüllt“ und anschließend in sein nahegelegenes Hotelzimmer gebracht. Obwohl sie sich unwohl gefühlt habe, soll der Rapper sich auf sexuelle Weise aufgedrängt haben. Die heute 51-Jährige berichtet, sie sei bei Bewusstsein gewesen, jedoch nicht mehr in der Lage gewesen, sich zu wehren. Am nächsten Morgen sei sie „nackt und verwirrt“ aufgewacht, wie „TMZ“ berichtete.

Lampros gab Diddy eine zweite Chance

Wie aus der Anklage hervorgeht, soll der Musiker sie einige Monate nach der angeblichen Vergewaltigung kontaktiert haben. Er habe ihr angeboten, sie in die Musikszene zu bringen und ihre Karriere zu fördern. Lampros willigte ein – ein großer Fehler, wie sie im Nachhinein sagte. Ihr Anwalt beschreibt sie in der Klage als „hoffnungsvolle, aber naive College-Studentin, die Mr. Combs beim Wort nahm und glaubte, dass die erste Vergewaltigung ein möglicher Ausrutscher war und beschloss, ihm eine zweite Chance zu geben.“ In einem Parkhaus soll P. Diddy die damals 25-Jährige dann zu Oralsex gezwungen haben, wobei sie von einem Parkwächter erwischt worden seien.

In den frühen 2000er-Jahren soll Lampros dem Rapper im Rockefeller Center in New York begegnet sein. Laut den Aussagen der ehemaligen Modestudentin sei Diddy ihr bis zu ihrer Wohnung gefolgt, wo er sie gewaltsam gepackt habe und sich aufgedrängt haben soll. Sie habe ihn jedoch abwehren können, woraufhin er geflüchtet sei – so wurde es in der Anklage vermerkt.

April Lampros hat am Donnerstag (23. Mai) beim Obersten Gericht von New York eine Klage gegen Sean „Diddy“ Combs eingereicht. Trotz all dieser schlechten Erfahrungen, die die New Yorkerin angeblich mit dem Rapper gemacht hat, gibt sie sich in einem Statement gegenüber „TMZ“ hoffnungsvoll. „Ich bin zuversichtlich, dass die Gerechtigkeit siegen wird, damit keine andere Frau das Gleiche durchmachen muss wie ich“, sagt sie der Nachrichten-Webseite. Bisher haben Vertreter von Sean Combs noch nicht auf die neuen Anschuldigungen reagiert.