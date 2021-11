Dua Lipa gründet ihr Projekt „Service95“ – was dahinter steckt

Dua Lipa wendet sich diesmal nicht mit neuer Musik, sondern einem anderen Projekt an die Öffentlichkeit: Die Musikerin startet Anfang 2022 den „Service35“.

Ihre Plattenfirma Universal teilt mit, was es damit auf sich hat. So soll Dua Lipas neue Plattform wie ein medialer Concierge-Service funktionieren. „Themen aus den Bereichen Style, Kultur und Gesellschaft kommen bei Service95 zusammen, was den Leser:innen des Kanals insgesamt dabei helfen soll, die Welt besser zu verstehen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Geplant sei ein „sorgfältig kuratierter, unterhaltsamer und sehr persönlicher Mix aus Listen und Empfehlungen, Geschichten, Informationen, Gedanken, Betrachtungen und Gesprächen, die man sonst nirgendwo zu sehen, hören oder lesen bekommt.

Aussagekräftige Artikel von einigen der interessantesten Stimmen aus aller Welt werden flankiert von klugen, gesellschaftlichen Kommentaren.“

Dazu soll es Features und Tipps abseits des Mainstreams geben. Mal gehe es um nächtliche Snacks, mal um unbekannte Hotspots, mal um aufstrebende Artists, Grassroots-Aktivist:innen oder auch um die Art von Reisetipp, die nur ein weitgereister Popstar wie Dua Lipa geben könne. „Je mehr wir miteinander teilen, desto enger werden unsere Bindungen – und desto größer werden unsere Kreise“, sagt Dua Lipa selbst über ihren Ansatz.

Auf die Idee zu diesem Projekt kam Dua Lipa durch ihr Hobby, Listen zu erstellen und Empfehlungen zusammenzustellen. Die will sie nun in Newsletter- und Podcast-Formaten für ihre Fans verfügbar machen. machen ihre Tipps nun für alle verfügbar. In einem persönlichen Newsletter etwa will Dua Lipa zum Beispiel von der Eröffnung einer neuen Underground-Galerie in Sao Paulo, der Entdeckung des besten Diners im US-Staat Louisiana berichten oder davon, wo man auf Lagos Island eine tolle Maniküre bekommen kann. Ferner soll es Artikel über „wirklich wichtige Themen“ geben.

Weitere Informationen über „Service95“ sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Die Anmeldung zum Newsletter ist schon jetzt möglich.

Dua Lipa zählt zu den erfolgreichsten Popstars der Welt. Die britische Musikerin hat bisher mit DUA LIPA (2017) und FUTURE NOSTALGIA (2020) zwei Alben veröffentlicht. Mit Weltstar Elton John nahm sie zuletzt das Duett „Cold Heart“ auf. Sie gewann bereits Grammys, BRIT Awards und weitere Preise. Sie ist ferner Model und setzt sich als Aktivistin unter anderem für Menschenrechte und Feminismus ein. Im kommenden Spionagefilm „Argylle“ wird sie zudem als Schauspielerin zu sehen sein.