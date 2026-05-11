Dua Lipa vs. Samsung: Popstar fordert 15 Millionen für Foto-Klau

Samsung nutzte ein Backstage-Foto von Dua Lipa ohne Erlaubnis für TV-Werbung – jetzt fordert sie Cash.

Dua Lipa hat Samsung vor einem Bundesgericht in Kalifornien auf 15 Millionen US-Dollar verklagt. Die Musikerin wirft dem Elektronikkonzern vor, ihr Bild ohne Zustimmung für den Verkauf von Fernsehern verwendet zu haben.

Wie aus den am 8. Mai eingereichten Gerichtsunterlagen hervorgeht, soll Samsung ein Foto der Sängerin auf Verpackungen seiner TV-Geräte genutzt haben. Dabei handle es sich laut Klage um ein urheberrechtlich geschütztes Bild, das Dua Lipa backstage beim Austin City Limits Music Festival im Jahr 2024 zeigt.

„Mockery of her hard work“: Anwälte kritisieren Samsung scharf

In der Klageschrift werfen die Anwälte des Popstars dem Unternehmen vor, bewusst von der Bekanntheit und Markenwirkung der Sängerin profitieren zu wollen. Samsung habe ihre „Assets“ ohne jegliche Gegenleistung genutzt und damit ihre Kontrolle über die eigene Vermarktung untergraben.

Weiter heißt es, Dua Lipa hätte ihr sorgfältig aufgebautes Image niemals freiwillig für die Bewerbung von Fernsehern zur Verfügung gestellt. Trotz mehrfacher Aufforderungen habe Samsung die Nutzung des Fotos nicht eingestellt. Das Verhalten des Konzerns sei „abweisend und respektlos“ gewesen.

Social-Media-Posts sollen Werbewirkung belegen

Zur Untermauerung der Forderung verweist die Klage auf Beiträge auf der Plattform X. Dort hätten Nutzer:innen angegeben, einen Fernseher wegen des Fotos der Sängerin gekauft zu haben. Ein zitierter Post lautet: „Ich wollte eigentlich gar keinen Fernseher kaufen, aber als ich die Verpackung gesehen habe, habe ich mich doch dafür entschieden.“

Die Anwälte sehen darin einen Beleg dafür, dass das Bild der Musikerin unmittelbar zur Verkaufsförderung beigetragen habe.

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„Radical Optimism“ und weltweite Tourneen

Musikalisch immer noch aktuell: Dua Lipa veröffentlichte 2024 ihre Platte „Radical Optimism“. Die LP knüpfte stilistisch an ihren tanzbaren Pop-Sound an und erreichte international hohe Chartplatzierungen. Im Anschluss absolvierte die Sängerin umfangreiche Tourneen durch Nordamerika und Europa. Bei mehreren Konzerten holte sie prominente Gäste wie Benjamin Gibbard von Death Cab for Cutie oder auch Billie Joe Armstrong von Green Day für gemeinsame Auftritte auf die Bühne.

Die heute 30-jährige Dua Lipa begann ihre Karriere als Teenager mit Coverversionen auf YouTube. Ihren Durchbruch feierte die in London geborene Musikerin mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Dua Lipa“, das Hits wie „New Rules“ hervorbrachte. Seitdem zählt sie zu den erfolgreichsten Popstars ihrer Generation.