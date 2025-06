Dua Lipa ist verlobt: „Es ist etwas ganz Besonderes“

Brief an Joe Biden: Dua Lipa, Michael Stipe und mehr fordern Waffenstillstand in Gaza

Dua Lipa hat ihr Liebesglück nun offiziell bestätigt: Die Sängerin ist mit Schauspieler Callum Turner (35) verlobt. Spekulationen über die Verlobung waren bereits im vergangenen Winter aufgekommen, als die 29-Jährige einige Fotos von sich mit einem Ring in den sozialen Medien geteilt hatte.

„Ich bin total verliebt in ihn“

Die News zur Verlobung von Dua Lipa überschnitt sich mit dem Cover-Interview für „British Vogue“. „Ja, wir sind verlobt“, sagte Dua Lipa strahlend. „Es ist etwas ganz Besonderes — die Entscheidung, miteinander alt zu werden, das Leben miteinander zu gestalten und für immer die besten Freunde zu sein.“

Callum Turner habe den Ring speziell für sie anfertigen lassen — in enger Rücksprache mit Duas Schwester und ihren engsten FreundInnen. „Ich bin total verliebt in ihn. Er ist genauso, wie ich ihn mir gewünscht habe. Es ist schön zu wissen, dass die Person, mit der man den Rest seines Lebens verbringt, einen so gut kennt“, so die Sängerin. Auch auf ihrem Instagram-Account teilte sie dort ein Bild, das das Paar zeigte und schrieb darunter „That’s amoreee“ („Das ist Liebeee“).

Dua Lipa ist verlobt: „Ich habe nie groß über das Heiraten nachgedacht“

Einen Hochzeitstermin gibt es jedoch bisher ebenso wenige wie ausgelegte Planungen für die Feier. Dua Lipa ist aktuell mit ihrer RADICAL OPTIMISM-Tour beschäftigt, die im Dezember endet, und Callum Turner steckt in den Dreharbeiten für die neue Apple TV+ Serie „Neuromancer“.

„Ich möchte meine Tour beenden, Callum ist beschäftigt — daher genießen wir gerade einfach diese Zeit“, erklärte die Sängerin im Anschluss. „Ich bin niemals jemand gewesen, der groß über das Heiraten nachgedacht hat oder wie das Kleid aussehen würde. Und jetzt frage ich mich zum ersten Mal: Was würde ich eigentlich anziehen?“

Die beiden sind im Januar 2024 zusammengekommen, nachdem sie einige Jahre zuvor in einem Londoner Café miteinander in Kontakt kamen. Seitdem ist das Paar zahlreiche Male zusammen in der Öffentlichkeit gewesen.

Dua Lipas „Radical Optimism“–Tour und neue Songs

Dua Lipa muss jedoch zunächst ihren vollen Tourplan absolvieren: Nächste Woche stehen zunächst zwei Konzerte im Londoner Wembley-Stadion (20. und 21. Juni) an, gefolgt von zwei Shows im Anfield-Stadion in Liverpool (24. und 25. Juni). Die Konzerte unterstützen ihr drittes Studioalbum RADICAL OPTIMISM.