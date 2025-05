„99 Luftballons“: Dua Lipa singt Nena komplett auf Deutsch

Trailer: So sieht der neue „Barbie“-Film aus – und so Dua Lipa als Meerjungfrau

Brief an Joe Biden: Dua Lipa, Michael Stipe und mehr fordern Waffenstillstand in Gaza

Dua Lipa sorgt derzeit auf ihrer „Radical Optimism“-Welttournee nicht nur für ein Hitfeuerwerk mit den bekannten Tracks von ihr. Am Abends des 19. Mai machte die britisch-albanische Pop-Sängerin Halt in Hamburg und hatte ein besondere musikalische Einlage im Gepäck – eine Coverversion von Nenas Klassiker „99 Luftballons“. Und zwar nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch.

Die 29-Jährige performte den Kult-Song aus den Achtzigern mit erstaunlicher Textsicherheit und löste damit Mitschnitten zufolge einen Begeisterungssturm im Publikum aus. Kein Teleprompter, kein Stocken – Dua Lipa sang mit klarer Aussprache und dem richtigen Gespür für Betonungen. „Heute Abend werde ich versuchen, auf Deutsch zu singen. Wenn ihr dieses Lied kennt, singt mit“, kündigte sie in fast akzentfreiem Deutsch an.

Tour mit Konzept – Musik als Liebeserklärung an jede Stadt

Dass sie ausgerechnet „99 Luftballons“ auswählte, kam für Fans der Tour kaum überraschend. Denn Dua Lipa verfolgt ein Konzept: In jeder Stadt covert sie live einen Song von einer lokalen Künstlerin oder einem Künstler, als Hommage an die Musikszene des jeweiligen Landes.

In Spanien etwa interpretierte sie bei zwei Konzerten „Héroe“ von Enrique Iglesias und „Me Gustas Tú“ von Manu Chao , beides auf Spanisch. In Lyon begeisterte sie an zwei Abenden mit „Dernière danse“ von Indila sowie mit Daft Punks „Get Lucky“.

Dabei bleibt es nicht bei kleinen Sprachbrocken oder einstudierten Phrasen. Dua Lipa singt die Songs komplett in der jeweiligen Landessprache. Fans feiern nicht nur die Vielfalt ihrer Coverversionen, sondern auch den Respekt, den sie den jeweiligen Ländern und Kulturen damit entgegenbringt. In Deutschland stehen noch zwei weitere Konzerte in München an, am 31. Mai und am 01. Juni 2025.

Seht hier einen Mitschnitt von „99 Luftballons“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Genre-Grenzen interessieren die Sängerin bei ihren fremdsprachigen Performances wenig: Ob Pop, Rock oder Indie – alles ist möglich. In Australien standen Songs von AC/DC, Kylie Minogue und Troye Sivan auf dem Programm, in Neuseeland wählte sie Titel von Lorde und Crowded House.