„Stranger Things“-Star Noah Schnapp sorgt mit Trikot für Chaos

Noah Schnapp beim Olympia-Finale im Kanada-Trikot – seine Fans sind fassungslos. Was hinter der Trikotwahl des „Stranger Things“-Stars wirklich steckt.

Der Aufschrei auf Social Media war groß, als am Sonntag, den 22. Februar, ein Foto des „Stranger Things“-Darstellers Noah Schnapp die Runde machte, auf dem dieser in einem Kanada-Trikot zu sehen ist.

Der Schauspieler war am finalen Olympia-Wochenende in Mailand, um das Eishockeyspiel zwischen Kanada und den USA zu besuchen. Dabei entdeckte man ihn nicht wie erwartet in den Farben der USA, sondern in einem roten Trikot mit einem großen Ahornblatt – dem Trikot der kanadischen Eishockeymannschaft.

Was Noah Schnapp vorgeworfen wird

Die Fans des jungen Schauspielers zeigten sich auf Instagram und Co. umgehend entrüstet und warfen ihm vor, sein eigenes Land zu verraten.

Kommentare von „Verräter“ bis hin zu „Er steht in buchstäblich jeder Angelegenheit auf der falschen Seite der Geschichte“ sind im Netz zu seinem Bild zu finden.

Schnapps Beliebtheit sinkt

Besonders Letzteres trifft tief: Der Schauspieler ist schon länger bei seinen Fans in Ungnade gefallen, nachdem er sich zionistisch geäußert hatte und in einem TikTok-Video Sticker mit der Aufschrift „Zionism is Sexy“ trug. Viele empfanden das angesichts des Israel-Palästina-Krieges als unsensibel.

Doch das richtige Trikot?

Seine Trikotwahl sollte jedoch weniger Anlass zur Aufregung geben, denn der US-amerikanische Schauspieler ist zwar in New York geboren, hat jedoch auch Familie in Kanada und besitzt eine zweite Staatsbürgerschaft. Speziell im Eishockey ist es für viele amerikanische Fans allerdings von Bedeutung, dass er sich bewusst für das andere Team entschieden hat.

Die Rivalen USA und Kanada

Das Finale zwischen den USA und Kanada war für viele Eishockeyfans das wichtigste Event der Olympischen Winterspiele 2026, da beide Nationen im Eishockey als die größten Rivalen gelten. In Kanada gilt Eishockey als Nationalsport; die USA will dem mit ihren vielen Hockeytalenten immer wieder etwas entgegensetzen und die Vorherrschaft über den Sport in Nordamerika gewinnen.

Beschweren sollten sich die amerikanischen Eishockeyfans über den Spielausgang jedoch nicht, denn die USA holte sich letztendlich mit 2:1 den Sieg und damit die Goldmedaille. Schnapp hat also auf das Verliererteam gesetzt.