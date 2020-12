„Dune“-Produzenten drohen Warner Bros. mit Klage

Jahresrückblick

Warum sich Die Ärzte 2020 in einer anderen (Pop-)Welt zurechtfinden mussten

One way ticket to HELL: Nach achteinhalbjähriger Albumpause feierten Die Ärzte mit ihrer sehnsüchtig erwarteten dreizehnten Platte das Comeback des Jahres. Wie es ihnen dabei erging, erfahrt Ihr hier.