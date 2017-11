Ed O’Brien kündigt Solo-Album und eine Radiohead-Tour 2018 an

Ed O’Brien ist bald das vierte von fünf Radiohead-Mitgliedern, das ein Soloalbum veröffentlichen wird. In einem Interview mit Esquire verriet der Radiohead-Gitarrist, dass er mit den Produzenten Flood und Catherine Marks an einer eigenen Platte arbeitet. Auch Omar Hakim, Nathan East und Dave Okumu waren an den Aufnahmen beteiligt, die insgesamt drei Wochen dauerten.



Die Soloplatte hat noch keinen Titel und kein Veröffentlichungsdatum, soll aber Ende kommenden Jahres oder Anfang 2019 erscheinen. „Because the Radiohead touring has been going on longer than I expected, I wasn’t able to start the record October of this year. So the idea is to have it finished by this summer to have it all mixed and mastered. Then we have to find a label for it. So we’re looking at the back end of next year or early 2019“, so O’Brien.

Brasilien war eine Inspirationsquelle für Ed O’Brien

Eine große Inspirationsquelle für O’Brien war ein Besuch auf dem weltberühmten Karneval in Rio de Janeiro. Insgesamt hat die Zeit, die er in Brasilien verbrachte, Spuren auf dem neuen Album hinterlassen: „It’s not overtly Brazilian but there are definite themes. Without getting into it too much, going to Carnival in Rio was very inspiring. Rhythm and groove were a big part of it. I’m really enjoying it. It feels really right at the moment“.

O’Briens Fender Stratocaster, die auch schon den Sound von Radiohead geprägt hat, war auch dieses Mal mit von der Partie. Er habe sogar zwei davon im Studio gehabt und eine an Dave Okumu, seines Zeichens Sänger und Gitarrist bei The Invisble, abgegeben. „I didn’t expect him to play it and I gave him one at the beginning of the session and he played it all the way through the session.“

Ach, übrigens: Radio gehen auf Tour

Außerdem verkündete er, fast schon nebenbei, dass Radiohead 2018 wieder auf Tour gehen werden. „Yes there are some tour dates being looked at for Radiohead next year. So I’m very busy at the moment.“

Zuletzt veröffentlichten Radiohead das Songbook zu ihrem aktuellen Studioalbum A MOON SHAPED POOL, sowie zwei weitere Songbooks, die jeweils 20 Songs aus ihrer gesamten Diskographie mit Noten, Tabs und Melodieführungen umfassten.