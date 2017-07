Radiohead wollen, dass Ihr ihre Lieder nachspielt

Man kann von Radiohead und ihrem Wandel, den sie nach THE BENDS über OK COMPUTER bis hin zu KID A vollzogen, sehr viel oder sehr wenig halten. Was man ihnen so oder so tatsächlich nicht nachsagen kann, ist, dass die Band es sich oder ihren Fans jemals zu einfach gemacht hätte: Erst entschieden sich Thom Yorke und Co. dagegen, ihre potentiell größten Hits überhaupt zu veröffentlichen, dann verabschiedeten sie sich zunehmend von erwartbaren Songstrukturen und dem klassischen Rockband-Instrumentarium, mit dem sie in den Neunzigern so groß wurden.

So gesehen begehen Radiohead seit geraumer Zeit ein Eingeständnis nach dem anderen: Erst nehmen sie „Creep“ wieder in ihr Liveprogramm auf, dann veröffentlichen sie ein Songbook zu ihrem aktuellen Album A MOON SHAPED POOL. Zuletzt brachten sie sogar – im Zuge ihrer Jubiläumsedition von OK COMPUTER – mit „Lift“, „I Promise“ und „Man Of War“ drei Songs heraus, die in den Neunzigern wohl wirklich Hits geworden wären. Und nun legen sie gleich noch ein Songbook in zwei Versionen nach.

Radioheads „The Acoustic Guitar Songbook“ und „The Electric Guitar Songbook“ umfassen jeweils über 20 Songs aus ihrer gesamten Diskographie, die mit Noten, Tabs und Melodieführungen daherkommen. Akustisch soll man so bald etwa „Fake Plastic Trees”, „Give Up the Ghost”, „Karma Police”, „Paranoid Android” und „The Tourist” nachspielen können, während für die E-Gitarre unter anderem „2+2=5”, „Black Star”, „Optimistic”, „Creep”, „Reckoner” und „Knives Out” ausgeführt werden.

Weitere Details zu Radioheads neuen Songbooks und die Bestellmöglichkeiten findet Ihr im bandeigenen W.A.S.T.E.-Store. Und wer weiterhin lieber zuhören und genießen will, kann das unter anderem hiermit tun: