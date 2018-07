Ed Sheeran in Berlin: Was Ihr jetzt noch über das Konzert im Olympiastadion wissen müsst

Ed Sheerans Deutschlandtour 2018 beginnt: Am 19. Juli tritt der Superstar im Berliner Olympiastadion auf, es folgen Konzerte in Hamburg, München sowie, nach einigem Hin und Her, gleich zwei in Gelsenkirchen, weil es mit Düsseldorf nicht geklappt hatte. Ihr wollt den britischen Songwriter live sehen, habt bestenfalls bereits Eure Tickets und plant nun Eure An- und Abreise? Wir helfen gerne: Hier ist so gut wie alles, was Ihr im Vorfeld über Ed Sheerans Konzert in Berlin wissen müsst.

Tickets

Das Berliner Olympiastadion fasst bei Konzerten rund 75.000 Zuschauer, zuletzt spielten The Rolling Stones und Guns N'Roses. Vor ein paar Tagen gab es noch Karten für eine von drei Sitzplatzkategorien, aber auch die sind jetzt, einen Tag vor Ed Sheerans Konzert, ausverkauft. Der Veranstalter warnte bereits im Vorfeld: Zur Vermeidung überhöhter Ticketpreise auf dem sogenannten „Schwarzmarkt" sind die Tickets personalisiert. Da Sheeran ein junges Publikum anspricht, gab und gibt es zudem folgenden Hinweis: Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personenberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person zum Konzert eingelassen werden. Der Verkauf von Tickets an Kinder unter sechs (6) Jahren ist ausgeschlossen. Für sie darf auch nicht als berechtigte Dritte ein Ticket (mit-)erworben werden. Kindern unter sechs (6) Jahren wird kein Zutritt zur Veranstaltung gewährt, auch nicht in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person.

Vorbands, Einlass, Beginn, Ende

Der Einlass im Olympiastadion soll gegen 16 Uhr, die Support-Acts Jamie Lawson und Anne-Marie gegen 18:30 Uhr beginnen. Eine genaue Stagetime von Ed Sheeran ist nicht bekannt, man darf ihn aber wohl gegen 20 Uhr und dann für mindestens zwei Stunden erwarten.

Anfahrt

Auto

Es wird nachdrücklich empfohlen, zu Veranstaltungen im Olympiastadion nicht mit dem Auto, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wer trotzdem mit dem PKW anreisen will oder muss, findet hier ausführliche Wegbeschreibungen aus allen Richtungen.

Parkplätze:

Olympischer Platz (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO4 mit behindertengerechten Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO5 mit behindertengerechten Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

U-Bahn

Anlaufstelle ist die U-Bahnlinie U2, Haltepunkt U-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus sind es ca. fünf Minuten zu Fuß bis zum Stadion (Eingang Osttor: 500m, Eingang Südtor: 870m).

Durchschnittliche Fahrdauer:

• 2 Minuten vom U-Bahnhof Ruhleben

• 13 Minuten vom U-Bahnhof Zoologischer Garten

• 25 Minuten vom U-Bahnhof Potsdamer Platz

• 36 Minuten vom U-Bahnhof Alexanderplatz

S-Bahn

Mit der S-Bahnlinie S9 (neu seit Dezember 2017) bis S-Bahnhof Olympiastadion. Von dort ca. fünf Minuten Fußweg bis zum Stadion (Eingang Südtor über den Ausgang Flatowallee: 200m, Eingang Osttor über den Ausgang Trakehner Allee: 250m)

Durchschnittliche Fahrdauer:

• 7 Minuten vom S-Bahnhof Spandau

• 14 Minuten vom S-Bahnhof Zoologischer Garten

• 23 Minuten vom S-Bahnhof Friedrichstraße

• 26 Minuten vom S-Bahnhof Alexanderplatz

Bus

Mit den Buslinien M49 und 218 bis Haltestelle Flatowallee. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion. Oder mit der Buslinie 104 bis U-Bahnhof Neu-Westend. Von dort direkt zum Stadion gehen oder eine weitere Haltestelle mit der U-Bahnlinie U2 zum Bahnhof Olympiastadion fahren.

Fahrrad

Es gibt 100 Fahrradparkplätze:

• am Osttor vor den beiden Torhäusern (links und rehts von den Olympischen Ringen)

• am Südtor (mit Blick aufs Stadion links)

• vor dem Schwimmbadeingang

• vor den Kassencontainern am PO 4

Sicherheitshinweise: Was darf ich mitbringen, was nicht?

Wir zitieren hier die Sicherheitsbestimmungen des Berliner Olympiastadions:

Taschenregelung & verbotene Gegenstände

Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, überprüfen wir gemeinsam den Behörden und dem Künstlermanagement alle sicherheitsrelevanten Abläufe. Zusammen haben wir ein umfangreiches Sicherheitskonzept erstellt. Je mehr wir auf Ihre Unterstützung zählen können und je besser Sie die folgenden Vorgaben berücksichtigen, desto schneller und effizienter sind die Einlasskontrollen.

Wir empfehlen Ihnen, lediglich Ihr Konzert-Ticket, Ihr Mobiltelefon, Ihren Schlüsselbund und Ihr Portmonnaie bei sich zu tragen und auf alle weiteren Gegenstände zu verzichten. Auf dem Gelände sind ausschließlich Taschen und Brustbeutel mit einer maximalen Größe eines A4-Blates erlaubt (ca. 30×20 cm). Größere Taschen dürfen NICHT aufs Veranstaltungsgelände.

Erlaubt sind außerdem flüssige Hygiene- und Gesundheitsartikel bis 100ml (max. 2 Stück pro Person) in geeigneten Plastikgefäßen. Erlaubt auf dem Gelände sind auch Gehilfen sowie Sitzkissen.

Folgende Gegenstände dürfen auf das Gelände:

Gehhilfen

Sitzkissen

Nicht gestattet sind folgende Gegenstände:

Taschen/Rucksäcke größer als A4

Kameras/Kameraequipment

Selfiesticks

Plastikflaschen jedweder Art und Größe

Getränke (auch Tetrapaks und PET-Flaschen)

Regenschirme (auch Knirpse)

Stative

Videokameras/Tonrekorder

Klapp- und Campingstühle, Hocker

Glas und Dosen

Picknickkörbe, Picknickdecken, Kühlboxen, sperrige Gegenstände

Kinderwagen

Tiere

Waffen aller Art

Bengalos, Feuerwerkskörper und ähnliches

Megaphone, Vuvuzelas

Laserpointer

Stühle, Sitzmöbel

Powerbanks

Nietenschmuck, lange Geldbeutelketten, Sporen und ähnliches

Haarspray, Sprühfarben

Wie wird das Wetter?

Berlins Sommer hält an: Am Donnerstag soll es sonnig, nur teils bewölkt und bis zu 27 Grad Celsius warm werden, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei nur 10 Prozent. KLingt nach idealem Open-Air-Wetter!

Was muss ich außerdem wissen?

Die wichtigsten Hinweise findet Ihr gebündelt als PDF zum Download und Selbstausdruck hier. Sheerans aktuelles Album DIVIDE müsst Ihr schon selbst hören, aber deswegen geht Ihr ja überhaupt zum Konzert.

