Ed Sheeran in Berlin: Ärger und Chaos wegen ungültiger Konzert-Tickets

Superstar Ed Sheeran spielte am Donnerstagabend das erste seine sechs Konzerte in Deutschland. Der Brite begeisterte das ausverkaufte Berliner Olympiastadion mit seine Stimme, seiner Gitarre und seinen Hits – doch die Freude konnten nicht alle Fans teilen.

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, sollen „hunderte“ Fans massive Probleme mit ihren Tickets am Eingang gehabt haben. Den Betroffenen wurde der Einlass verwehrt, weil sie ungültige Tickets hatten.

Es handelte sich dabei um Eintrittskarten, die von Drittanbietern wie eBay oder Viagogo angeboten wurden. Erlaubt waren lediglich personalisierte Tickets über den Direktverkauf von autorisierten Verkäufern. Eigentlich keine große Überraschung: Bereits vor einigen Monaten wurde bekannt, dass Ed Sheeran überteuerte Karten von Wiederverkäufern für ungültig erklären lassen wolle. Schon für seine Tour in Großbritannien ließ er bis zu 10.000 Tickets stornieren, weil der Schwarzmarkt die Preise in die Höhe trieb.

Veranstalter warnen ausdrücklich vor Sheeran-Tickets von Drittanbietern

Auch vor Sheerans Deutschlandkonzerten warnen die Konzertveranstalter und offiziellen Ticketvorverkaufsstellen:

„Zur Vermeidung überhöhter Ticketpreise auf dem sogenannten „Schwarzmarkt“ sind die Tickets personalisiert. Insoweit gelten die Spezifischen Veranstalterbedingungen zur Ticketpersonalisierung.“

Viele der Fans mit ungültigen Tickets kauften sich vor Ort neue Tickets. So habe eine Besucherin, die mit ihrer Tochter zu Sheeran wollte, gegenüber dem „rbb“ angegeben, sie habe 500 Euro für die ursprünglichen Tickets bezahlt. Eines kaufte sie bei Viagogo, das andere über eBay. Da auf den Karten fremde Namen standen, sei ihnen der Einlass verwehrt worden. Dann hätten sie für 200 Euro neue Karten kaufen müssen und somit insgesamt 700 Euro für zwei Tickets bezahlt.

Ed Sheerans Deutschlandtour 2018 geht am 22. und 23. Juli „auf Schalke“ weiter. Hier ein Überblick über Anfahrt, Sicherheitsbestimmungen, Wetter und weitere hilfreiche Informationen. Danach wird er in Hamburg und zweimal in München auftreten.