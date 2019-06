Mac Miller: Dokumentation über verstorbenen Rapper ist in Arbeit

Nach seinem frühen Tod kondolierten zahlreiche Musiker und Prominente und organisierten ein Tribute-Konzert in Los Angeles. Die Erlöse gingen an die zuvor gegründete Stiftung „Mac Miller Circle Fund“, die in Zukunft Jugendlichen aus ärmlichen Verhältnissen und Brennpunktvierteln mit Hilfe verschiedener Programme Perspektiven für ihr weiteres Leben eröffnen will. Beim „Mac Miller: A Celebration Of Life“-Konzert traten unter anderem Chance The Rapper , SZA, Earl Sweatshirt, Travis Scott, Vince Staples Thundercat , Anderson.Paak, Action Bronson Schoolboy Q und John Mayer auf.