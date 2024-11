Bilderbuch live in Berlin: Tickets, Support, Zeiten, Anfahrt, Setlist

Am 16. November treten Bilderbuch im Velodrom auf. Alles Wichtige zum Konzert hier im Überblick.

Bilderbuch in Berlin: Die österreichische Band, bekannt für ihren musikalischen Mix aus Indie, Grunge-Rock, Pop und Glam-Funk, wird am Samstag, den 16. November 2024, im Rahmen ihrer „Softpower“-Tour 2024 in der Hauptstadt auftreten.

Sie sind wieder da, Muchachos

Im Sommer 2023 veröffentlichten Bilderbuch ihre EP SOFTPOWER mit vier frischen Songs im neuen Soundkleid: Mehr Psychedelic, mehr Shoegaze, mehr UK-Dance der 90er. Darauf folgte eine Europa-Tournee, die die Band durch Städte wie Amsterdam, Paris und London führte. Im März 2024 spielten sie bereits in der Berliner Columbiahalle. Jetzt kehren sie zurück.

Hier sind alle Details zur Veranstaltung!

Datum und Uhrzeit

Samstag, 16. November 2024

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Veranstaltungsort und Anreise

Velodrom und Ufo, Berlin

Adresse: UFO Berlin, Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin.

Anfahrt mit dem Auto: Velodrom und UFO verfügen über keine eigenen Besucherparkplätze. Im direkten Umfeld der Halle befindet sich eine nur begrenzte Anzahl an Parkplätzen. Wegen zusätzlicher Bauarbeiten in der Paul-Heyse-Straße wird daher seitens der Veranstaltungsstätte eine Anreise mit öffentlichen Vekehrsmitteln empfohlen.

Anreise mit ÖPNV: Die Location ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, zum Beispiel mit den S-Ringbahnlinien S41 sowie S42, der S8 oder der S85. Alternativ fahren die Tramlinien M5, M6, M8 sowie M10 oder der Bus 156. Vom S-Bahnhof Landsberger Allee liegt die Halle nur wenige Gehminuten entfernt.

Tickets

Preis: 60,20 Euro inklusive Gebühren. Tickets gibt es hier noch zu ergattern.

Support

Bilderbuch importieren ein weiteres Stück Wien: Supporten wird sie der Sänger und Rapper Bibiza. Musikalisch bewegt er sich zwischen Rap, Post-Punk, Trap und Indie-Rock und integriert Einflüsse aus Pop und Funk-Rock der 1980er-Jahre. Seine Texte reflektieren das Leben in Wien mit allem, wofür Wien berüchtigt ist: Lust, Hedonismus, Drogenkonsum. Sein bisher erfolgreichstes Werk ist das Album WIENER SCHICKERIA, das 2023 veröffentlicht wurde. Am 22. November erscheint die neue Platte BIS EINER WEINT.

Setlist

Basierend auf den bisherigen Tour-Terminen ist ungefähr folgende Titelliste zu erwarten:

Softpower Dino Gigolo Drugs Bungalow Nahuel Huapi Sprit N‘ Soda Willkommen im Dschungel Kitsch Aber Airbags Maschin Baba Ab und Auf Checkpoint (Nie Game Over) Digitales Wunder (Zugabe) Spliff (Zugabe) Bluezone (Zugabe)