Ed Sheeran startet intimen Insta-Account mit alten Handy-Fotos

Ed Sheeran hat einen zweiten Instagram-Account gestartet, um seine kommende Single „Old Phone“ zu feiern. Der Account @teddysoldphone gewährt einen sehr persönlichen und nostalgischen Einblick in das Leben und die Karriere des britischen Singer-Songwriters – mithilfe von Inhalten aus einem alten Handy, das er 2015 stilllegte.

Zu sehen sind dort zahlreiche, bislang unveröffentlichte Fotos, Textnachrichten, handgeschriebene Songtexte, Notizen und mehr. Der Account fungiert wie eine digitale Zeitkapsel, die intime Momente aus Sheerans Vergangenheit dokumentiert – darunter frühe Erinnerungen mit seiner Frau und Jugendliebe Cherry Seaborn, ein Selfie mit Harry Styles bei den Olympischen Spielen 2012 und auch eine rührende Nachricht seines Vaters nach einem Auftritt mit Stevie Wonder.

Fotos, Notizen und Erinnerungen aus einer anderen Zeit

Weitere Beiträge zeigen Backstage-Aufnahmen mit Taylor Swift, Calvin Harris und One Direction, sowie emotionale Erinnerungen an Sheerans verstorbene Freunde und Wegbegleiter Mac Miller und Jamal Edwards, Gründer der Musikplattform SB.TV. Auch erste Entwürfe zu Hits wie „Bloodstream“ und „Love Yourself“ sind zu sehen, ebenso wie private Notizen wie „Eat Healthy“ in seiner damaligen Notiz-App.

Der Account @teddysoldphone ging einen Monat vor der Veröffentlichung seiner neuen Single „Old Phone“ am Donnerstag, den 29. April, um 11 Uhr ET online, wie der vierfache Grammy-Gewinner in einem Beitrag bestätigte.

„Old Phone“ ist die zweite Auskopplung aus Sheerans kommendem Album, das den Titel „Play“ tragen wird. Die erste Single „Azizam“, inspiriert durch das persische Erbe des Produzenten Illya Salmanzadeh, bedeutet auf Farsi „mein Lieber“ und erreichte Platz 28 der Billboard Hot 100.

Songwriting bei Jetlag in Indien

Zur Entstehung des neuen Liedes schrieb Sheeran in einem Beitrag auf dem neuen Account: „Ich habe ‚Old Phone‘ ganz allein um 2 Uhr morgens geschrieben, als ich in Indien an Jetlag litt und das Album fertigstellte – und ihn noch am selben Morgen aufgenommen. Es fühlt sich an wie ein Song, der auf mein Debütalbum gehört hätte, aber auch wie einer, den ich erst nach echten Lebenserfahrungen schreiben konnte.“

Weiter sagte er: „Es macht mich emotional, ihn zu singen – ich hoffe, er löst auch bei euch etwas aus. Vielleicht schaltet ihr ja auch euer altes Handy ein und seht nach, wo ihr vor zehn Jahren standet. Was auch immer der Song bewirkt – ich bin froh, dass ich ihn geschrieben habe.“

Lest hier den ganzen Beitrag:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Inspiration durch ein altes Telefon – und einen Gerichtsprozess

Der Auslöser für den Track war ein besonderer Moment: Während eines Urheberrechtsverfahrens wegen seiner 2014 erschienenen Ballade „Thinking Out Loud“ schaltete Sheeran sein altes Handy wieder ein, um vergangene Inhalte zu sichten. Die Erben von Marvin Gaye hatten ihm vorgeworfen, Elemente aus „Let’s Get It On“ übernommen zu haben. Im November 2024 wurde Sheeran jedoch freigesprochen – ein Geschworenengericht kam zu dem Schluss, dass er den Song unabhängig von dem Klassiker geschrieben habe.

„Es warf mich aus der Bahn, als ich das Handy einschaltete“

Den Moment beschrieb Sheeran so: „Es fühlte sich wie eine Zeitkapsel an, wie ein Lebensabschnitt, in dem ich mich damals 2015 befand. Es hat mich völlig aus der Bahn geworfen, als ich das Handy einschaltete – ich scrollte durch Nachrichten und Unterhaltungen mit Menschen, die heute nicht mehr da sind … Ich fand alte Fotos von mir mit Menschen, zu denen ich damals eine enge Verbindung hatte, mit denen ich heute aber keinen Kontakt mehr habe. Das Ganze war eine sehr emotionale Reise.“

Passend zum Thema ließ sich Sheeran auch für seinen Auftritt beim diesjährigen Coachella Festival etwas Neues einfallen: Er baute einen eigens gestalteten britischen Pop-up-Pub mit dem Namen „The Old Phone“ auf, wo er den Song erstmals live performte.

Sheerans „+ – = ÷ x“-Tour 2025: Deutschland-Termine

Ed Sheeran wird 2025 im Rahmen seiner „+ – = ÷ x“-Tour auch in Deutschland auftreten – Tickets sind bereits erhältlich. Die bekannten Termine sind:

Stuttgart, MHPArena:

28.06.2025

29.06.2025

Hamburg, Volksparkstadion:

04.07.2025

05.07.2025

06.07.2025

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena: