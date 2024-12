Ed Sheeran: Nach Song-Streit mit Cousin feuert der gegen ihn – „nicht mehr Familie“

Der Familienzwist fand seine Anfänge mit dem gemeinsam aufgenommenen Song „Raise Em Up“.

Die beiden galten einst als unzertrennlich: Ed Sheeran und sein Cousin Jhetro Sheeran zeigten sich früher sehr verbunden. Nun will der Cousin des „Shape Of You“-Sängers nichts mehr mit ihm zu tun haben. Wobei auch der UK-Popstar nicht sehr erpicht darauf scheint, die Beziehung neu zu intensivieren …

Der Streit fing an mit einem gemeinsamen Song

Warum der 42-jährige Rapper, der unter dem Alias Alonestar Musik macht, den Kontakt mit seinem neun Jahre jüngeren Cousin abgebrochen hat, liegt anscheinend an schierer Enttäuschung. Laut eigenen Aussagen spielte Sheeran eine wichtige Rolle in den zarten Anfängen der Karriere seines jüngeren Cousins und beeinflusste seinen Musikgeschmack merklich. Als Ed Sheeran noch zur Schule ging, war es anscheinend sein älterer Cousin, der mit ihm in den Ferien musizierte und seine ersten Lieder mit ihm schrieb.

Im Jahr 2010 nahmen die beiden zusammen den Song „Raise Em Up“ auf, welcher im 2013er Film „All Stars“ zu hören ist. Dieser Song ist auch der aktuelle Grund für den hässlichen Streit zwischen den Cousins. Alonestar hatte einen Remix zu deren gemeinsamen Song gemacht, wollte diesen mit Ed Sheeran in den Credits und auch auf dem Cover veröffentlichen. Doch Warner, Ed Sheerans Plattenlabel, stoppte den 42-jährigen Rapper aus Bristol. Ihm wurde mit rechtlichen Schritten gedroht, wenn er Ed Sheeran nicht aus den Track-Credits und vom Cover entfernen würde. Jhetro Sheeran nahm das persönlich, wetterte gegen den berühmten Rotschopf und meinte gegenüber „Daily Mail“, dass Ed Sheeran persönlich seine Anwälte auf ihn gehetzt hätte.

„Unsere Beziehung ist an der Musik zerbrochen“

Jhetro Sheeran rechtfertigte sich laut „Daily Mail“ dann weiter mit den Worten: „ Mir wurde befohlen, seinen Namen und sein Bild von unserer gemeinsamen Musik zu entfernen, die er verwendet hat und die ich verwenden möchte. Er hat mittlerweile Millionen verdient, aber ich habe das Gefühl, dass mir eine gewisse Entschädigung und Anerkennung zusteht, da wir beide eine mündliche Vereinbarung über drei von mir geschriebene und produzierte Songs getroffen haben, die ich ihm gegeben habe, damit er sie seinen Fans vorstellt. Und ich wollte sie auch verwenden, wurde aber rechtlich daran gehindert, seinen Namen oder sein Gesicht zu verwenden. Wie lächerlich ist das denn?“

Gekränkt fügte er hinzu: „Unsere Beziehung ist an der Musik zerbrochen, die ich ihm beigebracht habe, und jetzt reden wir nicht einmal mehr miteinander.“

Der „Teufel“ Ed Sheeran?

Jhetro Sheeran ließ im Gespräch mit „Daily Mail“ kein gutes Haar an seinem 33-jährigen Cousin. Während er den Popmusiker nicht nur als den „Teufel“ bezeichnete und ihn als geld- und machtgierig darstellte, sagte er über seinen kreativen Output: „Das ist nicht meine Art von Musik. Ich bin kein Fan. Er ist authentisch und die Leute singen bei seinen Liedern mit. Sie sind gut, aber sie sind wie Kinderreime, sie haben keinen Tiefgang, und für mich sind sie langweilig.“

„Ich betrachte Ed nicht mehr als Familie für mich“, stellte Alonestar noch über deren Verhältnis klar. Und weiter: „Ich liebe ihn, weil er mein Fleisch und Blut ist, aber ich brauche ihn nicht mehr zu kennen.“

Die Karrieren der beiden drifteten mit der Zeit merklich auseinander. Während Ed Sheeran internationale Berühmtheit erlangte, Millionen verdient und bereits vier Grammys abstaubte, wohnt sein älterer Cousin mit seiner Mutter zusammen und hofft noch auf den großen Durchbruch.