Ed Sheeran schreibt Song für BTS

Foto: Getty Images, Dave J Hogan. All rights reserved.

Ed Sheeran kündigt einen neuen Song für BTS an.

Ed Sheeran verriet, dass er einen Song für die K-Pop-Künstler BTS geschrieben hat. Der Track soll auf der kommenden Platte der Gruppe erscheinen. Nachdem Sheeran in der Radio-Show „Most Requested Live“ über seine letzte Zusammenarbeit mit BTS für deren Song „Make It Right“ geredet hatte, bestätigte er auch seine Arbeit an einem neuen Stück:

„Ich habe mit BTS an ihrer letzten Platte gearbeitet und gerade erst einen Song für ihr kommendes Album geschrieben“, verriet Sheeran. „Und sie sind außerdem echt coole Typen.“

BTS‘ Label Big Hit Music bestätige Ed Sheerans Ankündigung mit einem kurzen, öffentlichen Statement: „Es stimmt, das Ed Sheeran am neuen Song von BTS arbeiten wird.“

BTS veröffentlichten zuletzt mit „Butter“ ihre bisher erfolgreichste Single. Der Song erschien am 21. Mai dieses Jahres und hält sich bisher seit mehr als vier Wochen an der Spitze der US-Billboard-Charts.