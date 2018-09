Ed Sheeran spielt 2019 in Hockenheim und in Hannover: Tickets und Termine

Foto: Dave Benett/Getty Images for BVLGARI and EJAF, David M. Benett. All rights reserved.

Mehr als 350.000 Tickets setzte Ed Sheeran 2018 auf seiner an Größenwahn grenzenden Deutschland-Tour ab. Er füllte diverse Stadien, die in München und Gelsenkirchen sogar doppelt. Grundlage dieses Erfolgs ist Sheeran aktuelles Album DIVIDE, das im März 2017 erschien und dank Hits wie „Shape of You“ diverse Streaming-Rekorde aufstellte.

Die Nachfrage nach Ed Sheeran ist dermaßen groß, dass er für 2019 gleich weitere Konzerte angekündigt hat. Nicht nur wird er als Headliner auf dem Sziget-Festival in Ungarn auftreten (wir berichteten), sondern ebenfalls für zwei Termine nach Deutschland zurückkehren.

Die Termine für Ed Sheerans Deutschlandkonzerte lauten:

23. Juni 2019, Hockenheimring

2 August, Messegelände Hannover

Sheeran bespielt zwei deutsche Locations mit dem größten Fassungsvermögen, die Chancen auf Tickets stehen also gut. Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt am 27. September um 11:00 Uhr, Preise sind ab 65 Euro aufwärts angesetzt. Ed Sheeran und der Veranstalter werden wieder stark gegen Drittverkäufer nachgehen, die Tickets werden also ausnahmslos personalisiert sein. Beim Konzert in Berlin gab es wegen dieser strengen (aber richtigen!) Regelung einige Probleme beim Einlass.