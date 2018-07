Ed Sheeran ist gerade in Deutschland auf Tour und spielte am Mittwochabend in Hamburg. Dem gingen, nach einigem Hin und Her, gleich zwei Konzerte in Gelsenkirchen voraus, weil es mit Düsseldorf nicht geklappt hatte. Davor spielte er noch in Berlin, wo es wegen ungültiger Tickets zu Ärger und Stress am Einlass kam.

Ed Sheeran begeisterte seine 85.000 Fans in der lange ausverkauften Trabrennbahn Bahrenfeld mit seiner One-Man-Show. Der britische Superstar braucht keine große Choreographie oder Lichtspektakel: Ihm reichen seine Gitarre und seine Stimme. Schafft nicht jeder.

Wir haben für Euch einige Fotos und Videos von Ed Sheerans Auftritt auf der Trabrennbahn Bahrenfeld zusammengestellt. Die Liste der gespielten Songs findet Ihr unter den Bildern:

https://www.youtube.com/watch?v=k0LgfwZOX2U Video can’t be loaded: Bloodstream – Ed Sheeran @ Trabrennbahn Bahrenfeld, Hamburg 25.07.18 (https://www.youtube.com/watch?v=k0LgfwZOX2U)

https://www.youtube.com/watch?v=_qcPAhBh1yM Video can’t be loaded: Ed Sheeran 25.07.2018 Hamburg (Live) (https://www.youtube.com/watch?v=_qcPAhBh1yM)

https://www.youtube.com/watch?v=za8Jy8SGrUg Video can’t be loaded: Ed Sheeran- Photograph 25.Juli 2018 Trabrennbahn Bahrenfeld Hamburg (Divide World Tour 2018) (https://www.youtube.com/watch?v=za8Jy8SGrUg)

#edsheeran#hamburg#shapeofyou#favoritesong 🎤 A post shared by Lea 🌸 (@leahnsn) on Jul 26, 2018 at 12:43am PDT

Hamburg ! 📸 @zakarywalters A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jul 25, 2018 at 3:45pm PDT

Ed Sheeran in Hamburg: Setlist

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don’t / New Man

Dive

Bloodstream

Happier

I’m a Mess

Galway Girl

Feeling Good / I See Fire

Thinking Out Loud

One / Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Sing

Zugabe:

Shape of You

You Need Me, I Don’t Need You

Am 29. und 30. Juli tritt Ed Sheeran im Münchner Olympiastadion auf. Hier ein Überblick über Anfahrt, Sicherheitsbestimmungen, Wetter und weitere hilfreiche Informationen.