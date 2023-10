Ed Sheerans AUTUMN VARIATIONS auf dem ersten Platz der Albumcharts

Neben seinem aktuellen Herbstalbum, belegte auch seine diesjährige Platte „-“ den ersten Rang.

Zum fünften Mal schafft es Ed Sheeran mit einem Album an die Chartspitze. Seine Platte AUTUMN VARIATIONS, die am 29. September erschienen ist, belegt aktuell den ersten Platz der offiziellen deutschen Albumcharts. Das erreichte nicht nur sein Debütalbum „+“ vor mehr als zehn Jahren, sondern auch sein Werk „-“, das ebenfalls in diesem Jahr veröffentlicht wurde.

Sheerans aktuelle LP handelt von Freundschaft und Liebe sowie Verlust und Einsamkeit. „Vergangenen Herbst stellte ich fest, dass meine Freunde und ich unterschiedlichste Veränderungen im Leben durchmachten. Auf die Hitze des Sommers folgte ein Herbst der Umbrüche – manches kam zur Ruhe und festigte sich, anderes spitzte sich zu oder implodierte“, erklärt der britische Musiker. Er finde, dass Aaron Dessner, der die 13 Tracks der Platte produzierte, „das Gefühl des Herbstes klanglich wundervoll eingefangen hat.“

Für ein spezielles Bonus-Live-Album von AUTUMN VARIATIONS überraschte der „Shape of You“-Sänger zuletzt 14 Fans in ihrem Zuhause und spielte ihnen jeweils einen Track der Platte. Die Aufnahmen der „Fan Living Room Sessions“ sind ebenfalls Bestandteil des Werks.

Am 18. und 19. November wird der Sänger sein Album in voller Länge bei zwei ausverkauften Konzerten in der Royal Albert Hall in London spielen. Dabei wird Sheeran sowohl von einer Band als auch einem Streicherensemble begleitet.

Die komplette Tracklist von AUTUMN VARIATIONS inklusive „Fan Living Room Sessions“:

01. Magical

02. England

03. Amazing

04. Plastic Bag

05. Blue

06. American Town

07. That’s On Me

08. Page

09. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head > Heels

01. Magical (Live From Brantlie’s Living Room)

02. England (Live From Maynard’s Living Room)

03. Amazing (Live From Kia’s Living Room)

04. Plastic Bag (Live From Alex’s Living Room)

05. Blue (Live From Sarom’s Living Room)

06. American Town (Live From Kari’s Living Room)

07. That’s On Me (Live From Narine’s Living Room)

08. Page (Live From Deborah’s Living Room)

09. Midnight (Live From John’s Living Room)

10. Spring (Live From Emily’s Living Room)

11. Punchline (Live From Holly’s Living Room)

12. When Will I Be Alright (Live From Kristen’s Living Room)

13. The Day I Was Born (Live From Danielle’s Living Room)

14. Head > Heels (Live From Keira’s Living Room)