Ed Sheeran hat bereits sein eigenes Grab im Garten angelegt

„Es ist ein Loch, das in den Boden gegraben wurde, so dass ich, wann immer der Tag kommt, an dem ich sterbe, dort hineingehen kann.“

In einem Interview mit „GQ“ offenbarte Ed Sheeran kürzlich, wie sehr er sich mit seinem eigenen und mit dem Tod seiner Liebsten auseinandersetzt. In seinem eigenen Garten habe er eine Art Grabstätte gebaut, in der er selbst irgendwann seinen letzten Frieden finden möchte.

Abgesehen davon sei es für ihn jetzt eine Art Kapelle, in der er um verstorbene Angehörige und Freunde trauern könne und in der Freunde von ihm schon geheiratet hätten.

„Die Leute denken, dass es wirklich seltsam und morbide ist, aber ich hatte Freunde, die ohne Testament gestorben sind, und niemand weiß, was zu tun ist“, erklärte der „Shape of You“-Sänger. „Es ist ein Loch, das man in den Boden gegraben hat, mit einem Stück Stein darüber, und wenn der Tag kommt, an dem ich sterbe, kann ich dort hineingehen“.

Noch ist Ed Sheeran aber noch glücklich unter den Lebenden und hat gerade sein aktuelles Album AUTUMN VARIATIONS veröffentlicht. Es ist das erste Album, das er über sein eigenes Label „Gingerbread Man Records“ herausgebracht hat. Die Platte schrieb er, wie der Titel schon annehmen lässt, in Gedanken an den Herbst. „Letzten Herbst habe ich festgestellt, dass meine Freunde und ich so viele Veränderungen im Leben durchgemacht haben. Nach der Hitze des Sommers hat sich alles entweder beruhigt, eingependelt, ist auseinander gefallen, hat sich zugespitzt oder ist implodiert“, erzählte er bei der Ankündigung der neuen Platte.

Ed Sheeran schrieb die Songs nach eigenen Angaben, um seine eigenen Gefühle zu verstehen, zu verarbeiten und um sich in die seiner Freunde hineinzuversetzen. „Es gab Hochs wie Verliebtheit und neue Freundschaften neben Tiefs wie Herzschmerz, Depression, Einsamkeit und Verwirrung“.

