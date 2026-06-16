Eels kündigen neues Album „Cookie Happened“ an & teilen Single „Cap In Hand“
Wenn das Leben aus der Spur wirft und man nun gucken muss, wie es weitergeht ...
Die Eels haben ihr neues Studioalbum angekündigt. „Cookie Happened“, das 16. Album der Band um Mark Oliver Everett alias E, erscheint am 16. Oktober.
Zeitgleich mit der Ankündigung veröffentlicht die Gruppe die erste Single „Cap In Hand“. Hier alle Infos im Überblick.
„Cap In Hand“ erzählt von Reue und Neuanfang
Der neue Song wird aus der Sicht einer Figur erzählt, die sich mit den Folgen eigener Fehler auseinandersetzt. Im Mittelpunkt steht der Versuch, Versäumtes wiedergutzumachen und Verantwortung zu übernehmen. Musikalisch bewegt sich „Cap In Hand“ zwischen Melancholie und vorsichtigem Optimismus und gibt damit einen ersten Eindruck von der Stimmung des kommenden Albums.
Laut Everett gehört die Figur zu mehreren wiederkehrenden Charakteren, die auf „Cookie Happened“ auftauchen. Über den Song sagt er in der Pressemitteilung zum Release, er habe bewusst den Eindruck vermitteln wollen, als würde jemand sprechen, der sein Leben aus der Bahn geworfen habe und nun versuche, die entstandenen Schäden zu reparieren.
Mark Oliver Everett über den Albumtitel
Auch den Titel des Albums kommentierte Everett in der Pressemitteilung. Er verweist dabei auf die Vergänglichkeit menschlicher Erfahrungen und Erinnerungen. Als Inspirationsquelle nennt er augenzwinkernd das Krümelmonster aus der „Sesamstraße“ und dessen bekannte Lebensweisheit, man solle sich nicht darüber grämen, dass ein Keks verschwunden sei, sondern sich darüber freuen, dass es ihn gegeben habe.
Diese Haltung spiegelt sich nach Angaben des Songwriters auch in den neuen Stücken wider. Die Songs beschäftigen sich mit alltäglichen Erfolgen, Enttäuschungen und der Frage, wie sich Sinn in den widersprüchlichen Erfahrungen des Lebens finden lässt.
Nachfolger von „Eels Time!“
„Cookie Happened“ folgt auf „Eels Time!“, das 2024 erschienen war. Das Album wurde von vielen Kritiker:innen positiv aufgenommen und setzte die produktive Spätphase der Band fort. Inhaltlich verbanden die Songs persönliche Rückblicke mit trockenem Humor und einer nüchternen Form von Zuversicht.
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