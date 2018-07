Ein Gitarrist hat Donald Trumps Stern am „Hollywood Walk Of Fame“ zertrümmert

Vandalismus als politische Botschaft: Am berühmten „Walk Of Fame“ am Hollywood Boulevard wurde am Morgen des 25. Juli 2018 der Stern von US-Präsident Donald Trump zerstört.

Berichten zufolge soll ein Mann mit einem Gitarrenkoffer an Trumps Stern herangetreten sein, eine Spitzhacke herausgeholt und damit das Denkmal zertrümmert haben. Angeblich habe er sich danach der Polizei stellen wollen. Als sie am Tatort eintraf, war der mutmaßliche Täter aber verschwunden. In der Zwischenzeit hat die LAPD einen 24-jährigen Verdächtigen festgenommen.

Multiple people — including police — tell me a man walked up with a guitar case and pulled out the pick axe. Then, it’s believed, he called police himself to report it, but left the scene before they got here. Now, he’s nowhere to be found. @NBCLA pic.twitter.com/mJNh1dbO0J

— Jonathan Gonzalez (@JonathanNBCLA) July 25, 2018