Elton John holt Brandon Flowers für „Tiny Dancer“ auf die Bühne (Video)

Der Gig auf dem Glastonbury Festival soll Elton Johns letzte Performance in UK gewesen sein.

Elton John hat am Sonntag (25. Juni) sein letztes Konzert im Vereinigten Königreich aller Zeiten gespielt, und zwar auf dem Glastonbury Festival. Dafür hat sich der 76-Jährige etwas Besonderes einfallen lassen: Bei seinem Song „Tiny Dancer“ hat er The-Killers-Sänger Brandon Flowers auf die Bühne geholt, um das Lied mit ihm zu performen.

„Meinen nächsten Gast habe ich zum ersten Mal 2005 getroffen, als ich anfing, in Las Vegas zu spielen. Er kam in meine Hotelsuite, um mir das erste Album seiner Band zu zeigen, das HOT FUSS hieß“, kündigte er Flowers an. „Wir sind seitdem befreundet und er war der Erste, der für mich in Frage kam, um mit mir zu singen, obwohl er schon sechs Mal mit The Killers auf dem Glastonbury gespielt hat. Ich präsentiere meinen lieben Freund und den fantastischen Künstler, Brandon Flowers!“

Seht hier eine Aufnahe der Performance:

Elton Johns letztes Konzert in UK

Elton John brachte bei seinem Glastonbury-Gig noch weitere Gäst:innen auf die Bühne. Mit Rina Sawayama sang John „Don’t Go Breaking My Heart“. Der 20-jährige Stephen Sanchez performte seinen Song „Until I Found You“ gemeinsam mit dem Oscar-Preisträger. Für „Are You Ready For Love“ erhielt er Unterstützung von Jacob Lusk und dem London Community Gospel Choir. „Als ich mir meine Gäst:innen für die Show ausgesucht habe, wollte ich neuere Artists haben, mit Ausnahme einer Person“, verriet John dem Publikum während der Show.

Beim Glastonbury 2023 traten neben Elton John unter anderem noch Yusuf/Cat Stevens, Guns N‘ Roses, Queens of the Stone Age auf.