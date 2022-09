Eminem zum ersten Mal an der Spitze der christlichen US-Charts

Die Billboard-Charts kennt man auch in Deutschland, aber die Billboard Hot Christian Songs? Hier stehen meist eher Gospel-Acts oder christliche Pop-Bands wie die Newsboys an der Spitze. Die aktuelle Nummer Eins der christlichen Charts ist da eine echte Überraschung: „Slim Shady“ höchstpersönlich.

Bisher war Eminem nicht dafür bekannt, über christliche Themen zu singen. Aber er hat auch tatkräftige Unterstützung an der Seite: Kanye West und DJ Khaled. Von West stammt der ursprüngliche Song – „Use this Gospel“ von seinem „Gospel-Album“ JESUS IS KING (2019). Den hat DJ Khaled für sein neues Album GOD DID (2022) gecovert, und sich Eminem als Feature-Gast geangelt. Als Produzenten sind auch noch Dr. Dre und The ICU dabei.

.@djkhaled, @kanyewest and @Eminem’s „Use This Gospel (Remix)“ debuts at #1 on this week’s Hot Christian Songs chart. DJ Khaled and Eminem earn their first #1 hit. — chart data (@chartdata) September 7, 2022

Aber es bleibt nicht bei einem bloßen Eins-zu-Eins-Cover. Den Part, den im Original das Rap-Duo Clipse beisteuert, ersetzt Eminem durch einen eigenen. Und der dürfte nicht nur durch Flow und Reime Fans begeistern, sondern auch für die Beliebtheit bei christlichen Hörer*innen sorgen. „I’m armed with Jesus, my weapon is prayer“, rappt Eminem da etwa, und vom ^Savior, I call on /To rescue me from these depths of despair“.

Hier könnt ihr euch das Video zum Song anschauen:

DJ Khaled jedenfalls ist sichtlich begeistert vom Ergebnis. „Danke Dr Dre, du bist mein Idol! Kanye West, du bist mein Bruder! Eminem, ein Traum ist wahr geworden“, schrieb er auf Instagram.