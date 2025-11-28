Rührender Moment: Eminems Enkel Elliot erlebt Opa auf der Bühne

Eminem überraschte als Gast bei Jack Whites Halftime-Show in Detroit. Tochter Hailie dokumentierte das Event mit Enkel Elliot – sein erstes Thanksgiving.

Hailie Jade Scott, Tochter von Eminem, postete einen bewegenden Videoclip auf Instagram vom Familien-Event an Thanksgiving. Dieser zeigt sie gemeinsam mit ihrem Sohn – beide lauschen gespannt dem Überraschungsauftritt des Rappers.

Unvergessliches Familienerlebnis

Für die frisch gebackene Familie war der vergangene Donnerstag, 27. November, ein ganz besonderer Tag: Es war das erste Thanksgiving des Sohnes Elliot Scott, der im März 2025 das Licht der Welt erblickte. Zur Feier des Tages besuchte die junge Familie Opa Eminem bei der NFL-Halftime-Show in Detroit vor 80.000 Zuschauer:innen. Der Künstler war dabei Gast und zugleich musikalische Unterstützung des Haupt-Acts Jack White.

Cooler Opa

Im Anschluss an das Event veröffentlichte die 28-Jährige ein Video auf ihrem Instagram-Account. Darin fällt der Blick direkt auf den neun Monate alten Elliot, der mit schalldämpfenden Kopfhörern gespannt seinen Großvater auf der Bühne beobachtet. Die Moderatorin des Podcasts „Just A Little Shady“ flüsterte dem Kleinen deutlich erkennbar das Wort „Grandpa“ ins Ohr, während sie ihn in ihren Armen wippte. Sie betitelte das Video mit „Frohes Thanksgiving“, gefolgt von zwei kleinen rosafarbenen Herz-Emojis.

Das offizielle Profil der US-amerikanischen Football-Profiliga erstellte daraufhin einen Zusammenschnitt, in dem der Ursprungs-Clip gemeinsam mit dem Auftritt der Rap-Ikone zu sehen ist, und bezeichnete Eminem in der Caption als „coolen Opa“.

Zusammenschnitt der Video-Clips hier anschauen:

In ihrer Instagram-Story folgte zudem noch ein Familienfoto, auf dem auch Ehemann Evan McClintock zu sehen ist. Vater, Mutter und Sohn trugen Fanartikel der Detroit Lions – die das Spiel mit sieben Punkten Rückstand gegen die Green Bay Packers verloren.

Eminems besondere Verbindung zu Detroit

Der Gast-Auftritt während der Halbzeit-Show war für den Künstler ein Heimspiel. Grund dafür: Der inzwischen 53-Jährige zog im Alter von zwölf Jahren mit seiner Mutter in die Stadt und begann dort seine Karriere. In den frühen 90ern fing er mit dem Rappen in der lokalen Battle-Szene an. Auch Jack White ist ein Sohn der Stadt, wurde dort 1975 als John Anthony Gillis geboren.

Marshall Bruce Mathers III, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, bleibt seinen Wurzeln treu: Erst kürzlich spendete der Künstler 3,5 Millionen US-Dollar – umgerechnet knapp drei Millionen Euro für einen wohltätigen Zweck. Mit diesem Geld wurde eine verlassene Schule in ein Marshall-Mathers-Center umgebaut. Das soll in naher Zukunft ein Zufluchtsort für gefährdete Jugendliche und Familien werden.