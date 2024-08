Ennio veröffentlicht neue Single „Die Jungs“ und passendes Musikvideo

Mit rauer Stimme und Akustikgitarre besingt Ennio in seiner neuen Single „Die Jungs“ vergangener Zeiten.

Ennio hat mit „Die Jungs“ einen neuen Track veröffentlicht. Das Lied ist ein weiterer Vorbote seines kommenden Albums SCHLARAFFENLAND, das am 20. September 2024 erscheinen wird.

Ennio reflektiert über die Vergänglichkeit von Freundschaften

Der Song „Die Jungs“ widmet sich den Veränderungen, die Freundschaften im Laufe der Zeit durchmachen. Trotz dieses Wandels bleiben die Erinnerungen an unvergessliche Momente. So besingt Ennios beispielsweise die Erinnerung: „Wir gehen erst nach der Sonne heim“.

In „Die Jungs“ bringt er seine charakteristisch-raue Stimme bestens zur Geltung, begleitet von einer Akustikgitarre. Das offizielle Musikvideo zur Single ist ebenfalls auf YouTube verfügbar.

Der Münchener Musiker spricht auch diesmal, wie schon häufig zuvor, melancholische Themen an. Ennio, bürgerlich Ennio Frankl, geboren im Jahr 2000, startete seine musikalische Karriere zunächst unter dem Pseudonym Emotional Club. Zu Beginn seiner musikalischen Karriere veröffentlichte er noch englischsprachige, elektronische Indie-Musik.

Karriere-Neustart 2021: Der Wechsel zur deutschen Sprache

Ein Wendepunkt in seiner Karriere kam 2021, als er beschloss, seine Musik auf Deutsch zu releasen und seinen Stil in eine akustischere Richtung zu entwickeln. Mit dem Wechsel zur Muttersprache häuften sich die Vergleiche zum deutschen Künstler Henning May, was an den rauchigen Stimmen beider liegen mag.

Seit 2021 veröffentlicht er unter seinem Vornamen deutschsprachige Songs und hat sich mittlerweile einen Namen in der deutschen Indie-Szene gemacht. Sein Debütalbum NIRVANA, aus dem Jahr 2022, schwankte zwischen traurigen Balladen und tanzbarem Pop.

Sein erster deutschsprachiger Song war „Blaulicht“, der gleichzeitig auch sein Debüt als Live-Künstler einleitete. Direkt am Veröffentlichungstag trat er als Supportact für Provinz auftrat. In den darauffolgenden Jahren begleitete er unter anderem Jeremias und Majan auf Tourneen und trat im Sommer 2022 auf Festivals wie dem Waves Vienna und dem Reeperbahn Festival auf. Im Dezember 2022 spielte er seine erste eigene Tournee durch Deutschland und Österreich, die ihn unter anderem nach Leipzig, Münster und Erlangen führte.