Foo Fighters geben Josh Freese als neuen Schlagzeuger bekannt

Die Spekulationen haben ein Ende: Josh Freese ist der neue Schlagzeuger der Foo Fighters — zumindest bei der kommenden Welttournee der Band.

Jetzt ist es offiziell: Die Foo Fighters gaben bekannt, wer bei der kommenden Tournee der Band am Schlagzeug sitzen wird. Die Antwort fiel während ihres Livestreams „Foo Fighters: Preparing Music For Concerts“ am 21. Mai 2023 — und lautet: Josh Freese.

Die Ankündigung verpackten Grohl & Co. in eine launigen Szene, in der eine Reihe von prominenten Schlagzeugern — Chad Smith von Red Hot Chili Peppers, Tommy Lee von Mötley Crüe und Danny Carey von Tool — bei der Band anklopfen. Dann fragt Freese, bereits hinter dem Drumkit sitzend, leicht angenervt: „Entschuldigt mal! Können wir vielleicht einen Song spielen? Oder zwei?“. Grohls Antwort: „Ja, Mann. Klar, Josh“. Dann geht die Band in den Song „All My Life“ (vom 2002 erschienenen Album „One By One“) über. Neben altbekannten Stücken gab es im Livestream auch neue Songs wie „Rescued“, „Under You“ und „Nothing At All“ zuhören, berichtet „Spin“.

Den Clip gibt es hier zu sehen:

Josh Freese — definitiv ein gefragter Schlagzeuger

Freese ist natürlich alles andere als ein Unbekannter. Der 50-Jährige ist einer der gefragtesten Sessiondrummer der Rockwelt, ist auf hunderten Studioproduktionen zu hören und arbeitete unter anderem mit Guns N‘ Roses, Nine Inch Nails, The Offspring, Avril Lavigne, Suicidal Tendencies und vielen mehr. Er ist außerdem festes Mitglied von The Vandals sowie von A Perfect Circle. Freese veröffentlichte zudem vier Soloalben. Er spielte auch bei den Tribute-Konzerten für den 2022 verstorbenen Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins in London und Los Angeles. Ob Freese festes Mitglied wird oder nur bei der kommenden Tournee mit dabei ist, ist bis dato nicht bekannt.

Taylor Hawkins verstarb am 25. März 2022 völlig überraschend in Kolumbien, wo die Band zu dieser Zeit tourte. Die Zukunft der Gruppe schien offen, über einen Nachfolger wurde viel spekuliert. Im Januar 2023 verkündete die Band, weitermachen zu wollen. Im April 2023 folgte die Verlautbarung eines neuen Albums — „But Here We Are“ erscheint am 2. Juni 2023.