Megan Thee Stallion findet: Sie sei nicht groß, nur „deine Lieblingsrapper sind winzig“

Ihre Ansage an alle da draußen: „Verdammt noch mal, ich bin gar nicht so verdammt groß.“

Glaubt man den Google-Suchergebnissen, so ist Megan Thee Stallion 1,78 groß. Nach Selbsteinschätzung der US-Rapperin eine Größe, die nun wirklich nicht der Rede wert ist. Auch wenn man sie im Netz gerne mal als Hünin mit besonders langen Beinen bezeichnet, scheint sie sich gar nicht so außerordentlich in die Höhe gewachsen zu empfinden. Ganz im Gegenteil: „Deine Lieblingsrapper sind nur winzig“, lautet ihr Urteil.

Ist hier Photoshop Philipp am Start oder was?

In einem Interview mit „Mystery Fashionist“ wurde die Musikerin gefragt, was ein beständiger Irrtum über sie wäre, woraufhin sie zum Thema Körpergröße ausholte: „Ich habe das Gefühl, dass mich die Leute auf Fotos immer so bearbeiten, dass ich größer aussehe als alle. […] Aber verdammt noch mal, ich bin gar nicht so verdammt groß.“

Um ihren Punkt klarzumachen, schob Megan Thee Stallion lachend hinterher: „Diese Männer [auf den Fotos mit ihr] sind klein. Viele deiner Lieblingsrapper sind winzig.“

Hier geht’s zum Videointerview mit der Rapperin:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zum Vergleich

Namen nannte sie zwar keine, aber mal zum Vergleich: Kendrick Lamar soll 1,65 m sein, Eminem 1,73 m und Lil Wayne 1,65 m.