Eurovision Song Contest 2021 plant mit 41 Live-Performances

Popkolumne, Folge 104

Bumms, Cactus, Nichols: Linus Volkmanns Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „die Buch-Autorin“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. In der Kalenderwoche 08/2021 geht es um Susi Bumms, Manuel Andrack, Christiane F. und Christin Nichols. Nehmt eure Haustiere in den Arm und brecht einen Riegel von der Schokolade ab: Denn jetzt holt euch die neue Popwoche ein.